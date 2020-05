“La gran estafa”: La curiosa denuncia que hace la Iglesia de Ecuador

“Gracias por responderme y disculpa la molestia. He estado en el extranjero (…) Desafortunadamente tan pronto como llegué aquí me robaron todas mis pertenencias (…) Necesito su ayuda, por favor (…)”.

El mensaje, vía correo electrónico, continúa haciendo referencia a la intención de pronto regreso y con la promesa al destinatario de pronto reembolso. Firma monseñor Hermengildo Torres.

“ALERTA ESTAFA”; “FAKE”. Inmediatamente, este tipo de mensajes ha generado un comunicado el 6 de mayo bastante inusual de parte de la Conferencia Episcopal de Ecuador en el que se alerta a la ciudadanía sobre personas “inescrupulosas” que se están aprovechando para estafar.

Lo hacen pidiendo realizar transferencias bancarias de dinero para supuestamente ayudarles porque se encuentran fuera de la ciudad debido a la cuarentena por el coronavirus.

Además, como si fuera poco, el engaño se está haciendo a nombre de obispos, sacerdotes, religiosos y misioneros.

“La Conferencia Episcopal Ecuatoriana pone en alerta a todos sobre este particular pues ya hemos tenido varios casos de este tipo que no solo causan malestar en las instituciones religiosas, sino que constituyen un irrespeto no solo a la Iglesia sino también a todos quienes tienen el deseo real de colaborar en esta emergencia. Rogamos por tanto estar alertas y no caer en este tipo de engaños”, concluye el comunicado.