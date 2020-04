Emocionante vídeo de la Escolanía de Montserrat en confinamiento

Los niños en sus casas

La Escolanía de Montserrat existe desde hace más de 700 años. Las voces blancas del coro cantan en el interior de la basílica cada día y el, miles de personas acuden a la Montaña Santa para honrarla.

Este año no ha podido ser. No habrá “Virolai” a los pies de la imagen de “la Moreneta”. Los niños que integran la escolanía se encuentran en sus casas, viviendo el confinamiento y sin poder agruparse físicamente.

Youtube | EscolaniaMontserrat Cada niño siguió la partitura desde su casa.

Sin embargo, la tecnología ha permitido que la Escolanía siga cantando. Hoy han hecho público un vídeo donde unen sus voces una vez más.

Himno a la Virgen

La pieza escogida para este día tan histórico y a la vez tan difícil para millones de personas en el mundo, es “Nigra Sum”, un himno a la Virgen con la composición musical del violoncelista catalán Pau Casals.

Antes que Pau Casals, el “Nigra Sum” -que ya se cantaba en tiempos anteriores a Jesucristo entre el pueblo hebreo, aunque con otro sentido- fue musicado por grandes compositores, entre otros Palestrina, Tomás Luis de Victoria, Monteverdi y Scarlatti.

“Este tiempo de invierno pasará”

El himno se basa en el Cantar de los Cantares: “Negra soy o morena, hijas de Jerusalén; pero soy bien parecida” (Cant. 1,4).

El texto, basado en este libro de la Biblia, en latín, dice así:

Nigra sum sed formosa, filiae Jerusalem. Ideo dilexit me Rex et introduxit me in cubiculum suum. Et dixit mihi : surge et veni amica mea. Jam hiems transit imber abit et recessit. Flores apparuerunt in terra nostra. Tempus putationis advenit. Alleluia.

En español se puede leer como:

“Soy negra pero hermosa, hijas de Jerusalén. Así me amó el Rey y me llevó a su estancia. Y me dijo: levántate y ven, amiga. El invierno marchó, la lluvia cesó y se alejó. Las flores aparecen en nuestra tierra. Viene el tiempo de la cosecha. Aleluya”.

Es un canto de esperanza, que recuerda el amor de Dios por nosotros, con la intercesión de la Virgen. Nos anima a pensar que este tiempo de invierno pasará y llegará el buen tiempo con sus frutos.

Aquí pueden ver y escuchar la grabación de la Escolanía:





