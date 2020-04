La Pandemia de Jon Bon Jovi: lavando platos como un empleado más

No cabe duda de que durante estos días hay unos héroes indiscutibles: el personal sanitario. Es más que loable el trabajo también de los farmacéuticos, de los empleados de supermercado, del personal de limpieza y de todas aquellas personas que, con su labor, siguen haciendo que, dentro de la anormalidad, nuestra vida pueda discurrir lo más normal y tranquila posible.

El resto de los mortales contribuimos en lo que podemos para que estas semanas nadie se quede atrás. Aportamos lo poco o mucho que podamos tener o saber. Y eso es precisamente lo que están haciendo muchas estrellas del panorama internacional, si bien, en distinta medida.

Jim Forest-CC

Uno de ellos es Jon Bon Jovi, el cantante del grupo rock Bon Jovi. El conocido rockero posee tres restaurantes solidarios en New Jersey donde pagar es opcional. En los establecimientos Soul Kitchen los comensales, si no pueden pagar, pueden lavar los platos o colaborar con un trabajo solidario. A raíz de esta emergencia por coronavirus, el propio Bon Jovi ha estado estos días lavando platos en uno de estos locales que siguen abiertos permitiendo a muchas personas tener una comida al día.

Pero el polifacético artista no para. Hace unos días, hizo de profesor de música en una clase online para un grupo de niños de una escuela de Florida. Guitarra acústica en mano, explicó a los pequeños cómo podían componer una canción en estos momentos en los que no pueden salir de casa.

By Debby Wong | Shutterstock

El famoso artista participó en esta lección por invitación de un profesor de la escuela. Bon Jovi había pedido a sus fans ayuda para componer una canción sobre la pandemia, un tema titulado “Do what you can”. El docente enseguida escribió al equipo del músico para explicarle que hacía lo que podía, es decir, dando clase a sus alumnos en medio de esta situación.

Jon Bon Jovi respondió así, participando en esta clase, un momento lleno de ternura. El músico creó melodías para acompañar las letras que habían escrito algunos de los pequeños.





Pero la imaginación y la iniciativa del artista no terminan ahí y dentro de poco hará de nuevo lo que mejor se le da, ofrecer espectáculo.

Será desde casa y contará con otro artista “born in the USA”, nada más y nada menos que Bruce Springsteen. Tanto él como Jon Bon Jovi nacieron en New Jersey, una de las zonas de Estados Unidos más golpeadas por la pandemia.

@GovMurphy

Para ayudar a su tierra natal ambos han creado un festival online benéfico llamado “Jersey 4 Jersey” que se podrá disfrutar a partir del 22 de abril a las 7 de la tarde, hora de Nueva York. “Nueva Jersey ha sido tocada muy duramente por el coronavirus, y la gente de Nueva Jersey siempre ha dado un paso al frente en los tiempos difíciles”, explica Springsteen sobre su motivación para promover esta iniciativa. Uno de esos enfermos, por cierto, ha sido el propio teclista de la formación de Jon Bon Jovi. Después de 5 semanas el músico del grupo David Bryan acaba de superar el coronavirus.

“Jersey 4 Jersey” quiere ser también un homenaje a todos aquellos que están trabajando sin descanso para luchar contra la pandemia, muy especialmente, en reconocimiento a todo el personal sanitario.