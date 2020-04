Franklin Conil, 15 años haciendo que la música te toque el alma

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Sus canciones alcanzan millones de reproducciones en las redes sociales y las invitaciones para cantar fuera de Venezuela no han faltado en estos quince años. Ha cantado y compartido tarima con Martín Valverde, Hermana Glenda, Son by four, Silvia Mariella, Jon Carlo, Marco López, Hermano Leonardo Rincón, Fray Richard y los padres Rafael Chávez y Badoglio Durán.

Tiene seis discos y dos video clip, pero la “fama” no lo encandila; antes bien, en cada concierto se empeña en llevar mensajes de paz y esperanza motivando “el encuentro personal con Jesús”, mediante contenidos musicales de mucha espiritualidad.

Bajo estos principios trabaja Franklin Conil, músico, cantante y compositor nacido en Cabimas, estado Zulia, el 16 de diciembre de 1976. En abril de 2020, arriba a sus primeros quince años de “evangelización a través de la música” como prefiere llamar su carrera artística. Reconoce como guía espiritual a San Francisco de Asís, y ciertamente, los contenidos de humildad y contemplación en cada una de las canciones, lo dicen todo de él.

Marbely Camacaro

La música, instrumento de evangelización

“Mi sueño como músico católico es vivir a plenitud la oración de San Francisco de Asís: ser un instrumento de la paz del Señor. Es decir, vivir de manera disponible al servicio de Dios, para que este me lleve con la música a los lugares que Él quiera, hasta los confines de la tierra”, dijo hace algún tiempo a Aleteia, trabajo que ha esperado este momento para darse a conocer. Narró que sus cualidades musicales y la fe cristiana que le caracterizan vienen del seno familiar. “Mi familia, además de tener origen zuliano también posee hondas raíces sembradas en el estado Falcón”, dijo en la conversación.

Franklin descubrió su vocación muy temprano en la vida e inició el largo compromiso de evangelizar –según contó- desde que ingresó a la Renovación Carismática Católica en la Parroquia “Nuestra Señora de Lourdes”, en la zona petrolera de Tía Juana, en Ciudad Ojeda, también en el estado Zulia. Allí vive con su esposa Marbely Camacaro –que forma parte de su banda musical- y dos menores hijos.

“El Señor ha querido que evangelice a través de la música”, reitera al momento de compartir impresiones en la cabina de una emisora de radio en el caluroso estado petrolero. “Eso lo he interpretado desde mi práctica de fe, y se confirma en cada presentación, en cada concierto y en cada persona que se acerca para saludarnos y decir que el contenido de las canciones les ha permitido encontrarse con Dios”, contó Franklin Conil.

“Desde hace quince años cumplo con este compromiso de músico católico a tiempo completo”, acotó, citando los títulos de sus seis discos y algunas de sus exitosas interpretaciones. Discos: “Jesús está vivo”, “Un instrumento de tu paz”, “Al precio de tu sangre”, “Mas que adoración”, “Honor y gloria” y “Creo”. Entre las canciones: “Aquí estoy Señor”, “La esclava del Señor”, “Hoy me quiero cubrir” y “Me has seducido Señor”.





Recientemente ha grabado cuatro sencillos que junto a su último álbum están disponibles en las tiendas digitales de música como Spotify, Dezzer, iTunes, Google Play y Amazon.

“En muchas partes del país, ya conocen mis canciones, lo cual se hace grato cuando la repiten en los conciertos. Todo sea para la gloria de Dios”, dice con humildad. Uno de estos casos tiene que ver con la canción del primer disco llamada “Quédate con nosotros, Señor”, compuesta especialmente para la Eucaristía. Incluso, cuenta un testimonio sobre esta canción en la población de Sanare, estado Lara, donde en la ocasión de acudir por primera vez para interpretarla, el obispo de entonces le pidió que la cantara.

Video: “Quédate con nosotros, Señor”

“Quédate con nosotros” es el nombre del segundo video musical con el cual el cantautor venezolano, desea celebrar sus 15 años dedicados a la evangelización a través de la música. El vídeo fue grabado en la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Maracaibo que conducen los padres mercedarios. Su estreno está previsto para este sábado 25 de abril, a las 8:00 pm (Hora de Venezuela) a través del canal de Youtube del artista, actividad que ha venido siendo impulsada por figuras de la iglesia y del canto católico dentro y fuera del país.

El contenido del video va en sintonía con la fecha litúrgica porque se trata de la víspera del tercer domingo de Pascua cuyo evangelio narra precisamente lo conversado entre los discípulos de Emaús, pasaje en el que está inspirada la canción. En sus redes sociales estará disponible el link para poder acceder y disfrutar de este trabajo que seguramente va a cautivar los sentidos y llevar la presencia de Dios a los hogares en medio de esta pandemia. Las redes son Instagram: @franklinconil; twitter: @franklinconil; Facebook y Youtube.

¡QUÉDATE EN CASA! Acerca de la realidad que se vive en Venezuela y el mundo entero motivado a la pandemia del coronavirus, no se ha quedado atrás. “Al igual que los discípulos, también nosotros nos encontramos reunidos en casa con las puertas cerradas por miedo. Sin embargo, eso no es impedimento para aquél que, venciendo la muerte, ha quitado la piedra que tapaba el sepulcro (…) También hoy, Jesús puede entrar en nuestras casas para darnos su paz y confirmar nuestra fe”, escribió en uno de las publicaciones.