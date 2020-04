10 ideas para decorar tu casa para Semana Santa y Pascua

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

La mayoría de nosotros no ha podido acudir a la iglesia por culpa de la cuarentena o confinamiento para evitar el contagio de coronavirus. En Semana Santa esto representa para muchos un sacrificio mayor. Pero no nos desanimemos; al contrario, aprovechemos este momento como una oportunidad para crecer interiormente, para reflexionar sobre el sacrificio de Jesús, el sentido de la penitencia y el poder de la resurrección.

No podremos ir a los oficios ni a las procesiones pero tenemos la posibilidad de crear en nuestro hogar -a través de pequeños detalles decorativos- un ambiente o pequeño espacio de oración que nos invite a vivir en familia estos días santos.

Estas son algunas ideas sencillas que pueden hacer con cosas que quizá ya tengan en casa o que pueden comprar en línea si en su país se puede (recordándoles tomar siempre todas las medidas sanitarias pertinentes a la hora de recibir sus paquetes).

Detalle verde

Considerando la situación, no importa la planta que sea, si es natural o artificial, o si es una sola rama o todo un arbusto. Lo importante es que este domingo de Ramos representes la llegada triunfal de Jesucristo a Jerusalén con un toque de verde. Incluso, puedes esperar a la bendición que seguro se hará por televisión (aunque no cuente con el agua bendita) para luego hacer una bonita decoración.

En estos artículos podrás conseguir varias ideas para decorar con ramos tu casa y, además, aquí en Aleteia te animamos a secundar la iniciativa de colocar una palma en tu puerta, ventana o balcón. No tiene que ser real, puede ser un dibujo o pintura que realices a mano o imprimas desde tu computadora.

Velas decoradas

Así como nos podemos vestir según los colores litúrgicos cada día (si tienes dudas sobre cuándo usar rojo, verde, púrpura, blanco o dorado, visita este otro artículo: ¿ Y si vestimos en Semana Santa según los-colores litúrgicos? ), también podemos buscar velas de esos colores, hacerlas (si tienes los conocimientos y materiales) o simplemente decorar alguna vela blanca con detalles de esos colores (por ejemplo, con alguna cinta) y hacer algún bonito arreglo en alguna mesa en casa. Eso sí, ten cuidado al prenderlas para no causar ningún accidente.

Igualmente, no te olvides del Cirio Pascual. Puedes comprarlo en línea o hacerlo tú mismo si tienes un velón blanco y algo de pintura. Asegúrate de pintar una gran cruz en el medio y colocar los cuatro números del año (2020) entre las ramas de la cruz; luego el símbolo del alfa sobre ella y el de omega debajo; y, por último, cinco granos de incienso (que fácilmente puedes sustituir por clavos de olor) para representar las cinco heridas que sufrió Cristo en la cruz.

Corona de espinas

Si tienes perro y puedes sacarlo a pasear al parque, aprovecha esta oportunidad y con mucho cuidado toma varias ramas secas para hacer tu propia corona de espinas. Eso sí, asegúrate de limpiarlas bien al llegar a casa con un poco de alcohol y un algodón.

También puedes hacer una corona de espinas que puedes colocar en tu rincón de oración. En algunos países se fabrica en las casas para vivir la cuaresma y pinchar en ella nuestros esfuerzos. Para ello, en un bol se mezclan 1 vaso de sal y 2 vasos harina. Después se agrega 1 vaso de agua tibia y se amasa hasta adquirir la consistencia para crear nuestra corona. Parte la masa en 3 con el fin de hacer una trenza que colocaremos en forma de corona. Claven los palillos y horneen a 70º C. No lo cocinen en exceso para que la masa no quede demasiado seca.

Tu propia vidriera

Elige una ventana en la que entre el sol para colocar en ella una bonita vidriera realizada con papel. En este tutorial (el video está en inglés pero la idea se comprende perfectamente) podréis ver cómo se hace a base de una sencilla cruz que podrán hacer los niños o un diseño más elaborado para los adultos (como un rosetón, por ejemplo).





Solo debes cortar el contorno de tu figura en una cartulina de color (preferiblemente negra), luego pegar un plástico adhesivo y transparente donde pegar múltiples cuadritos de papel de seda o celofán de distintos colores para rellenar la figura, pegar otro papel de contacto transparente para asegurar todo, volver a cortar los sobrantes y listo… ¡a tu ventana!

Descargables para marcos

Si no puedes comprar nada y cuentas con pocos materiales en casa, no te preocupes. Una solución sencilla, si tienes impresora, es imprimir una bella imagen o frase alusiva a la Semana Santa y colocarla en cualquier marco que tengas.

Puedes complementar tu decoración con velas, tu Biblia, un rosario, esculturas de Jesús y la Virgen, etc para hacer un rincón íntimo de oración. Si no tienes impresora, puedes pintar tú mismo algo o agarrar algún afiche o estampita que tengas y enmarcarla.

Aquí también les dejamos algunos descargables gratuitos (están en tamaño standard 8X10 pulgadas)

Frascos decorados

Si quieres encender tus velas y te da miedo hacerlo con las decoradas, puedes perfectamente colocarlas dentro de un envase de vidrio que tengas (puede ser hasta un frasco para salsa que ya hayas terminado y lavado) y decorarlo. Puedes usar cintas o, incluso, pintarlo o escribirle palabras o versículos de la Biblia con marcador.

Cruces santas

Puedes usar alguna cruz de madera que ya tengas o hacerla tú mismo (con dos ramas secas, dos paletas tipo helado de manualidades o hasta los rectángulos del juego Jenga) y le colocas una cinta morada el miércoles Santo como símbolo de penitencia y una blanca el domingo para representar la Resurrección. Para sostenerla, puedes usar una base de anime o cualquier envase que puedas rellenar con tierra o piedritas para que se sostenga.

Si quieres y tienes los materiales para hacer una cruz más grande, puedes usar una bufanda o un retazo de tela en morado y/o blanco.

El Via Crucis

Para representar las 14 estaciones del Vía Crucis, puedes escribirlas en papeles distintos o imprimir alguna imagen alusiva, y luego colgarlas en una cuerda con la ayuda de algún clip o hasta gancho de ropa de madera (como si fueran Polaroids).

Es una actividad que puedes hacer con tus hijos, tal y como publicamos en este artículo en Aleteia, enseñándoles lo que significa cada una y quitándolas en el transcurso de los días. También, si tienes 14 velas iguales o parecidas, puedes colocarlas a lo largo de una mesa rectangular como si se tratara de un camino (puedes incluso decorar entre cada vela con ramas y/o piedras) e ir prendiéndolas. Puedes enumerarlas con un marcador o recortar los números en cartulina y pegárselos para poder usarlas después para otro tipo de ocasión.

Jardín de Resurrección

El día más importante de la Semana Mayor. En este video de YouTube (que disculpen que esté en inglés nuevamente) pueden ver cómo recrear la tumba vacía de Jesucristo con elementos sencillos y que, además, son fáciles de sustituir o conseguir en caso de no tenerlos (incluso en tiempos de cuarentena).

Por ejemplo, para el musgo puedes buscar el de tu Nacimiento navideño; y si no tienes una mini maceta para la cueva, puedes usar un rollo de papel higiénico (sólo asegúrate de tapar un extremo).





Huevos de Pascua

Son símbolo de vida. Además, pintarlos es una actividad que los niños disfrutan mucho y es fácil adquirirlos cuando vayamos a hacer nuestra compra en el supermercado.

Hay muchísimas cosas que puedes hacer con ellos: puedes pintarlos y colocarlos como centro de mesa (bien sea en un bowl o en una corona… incluso, si tienes una de Navidad artificial, puedes usarla para esto y agregar algunas flores -naturales o artificiales-, cintas, etc); escribirles palabras alusivas al verdadero significado de la Semana Mayor si quieres algo más formal; y hasta usarlos para hacer un bonito arreglo con tu servilleta de tela si haces una comida familiar especial (con quienes estén en la casa, nada de invitar a nadie en tiempos de confinamiento) ese día.