Oración de curación y liberación

Santo Padre, te alabo y te bendigo por tu bondad y tu amor.Te pido en el Nombre de Jesús, tu amado Hijo, mi Señor y Salvador,que envíes tu Espíritu Santo sobre mí con todos sus frutos y dones.

Santifica mi cuerpo y mi alma con tu presencia.

Concédeme una fuerte fe en ti y en tu palabra.

Dame la gracia de amarte con todo mi corazón

y ponerte en primer lugar en mi vida,

renunciando a todos mis ídolos, vicios, pecados y defectos.

En tu infinita Misericordia, ten compasión de mí que soy un pecador

y perdona mis faltas.

También perdono con todo mi corazón

a todos aquellos que me ofendieron durante mi vida.

Líbrame de todas las trampas y ataques del enemigo.

Que él no tenga ningún dominio sobre mí.

Líbrame de las seducciones del mundo

que me alejan de ti y de tu voluntad.

Líbrame de las debilidades de la carne que me empujan al pecado.

Cura mi cuerpo de todas las enfermedades

y mi mente de toda ansiedad, tristeza o perturbación.

Sabes bien que muchas cosas que he experimentado

desde el día en que fui concebido en el útero de mi madre

me han marcado negativamente.

Con la gracia del Espíritu Santo, sana ahora, Santo Padre,

en mi corazón todas las heridas que encuentres en él,

especialmente aquellas que surgieron,

porque me sentí rechazado/a, abandonado/a, no amado/a o entendido/a,

víctima del odio, la envidia, la indiferencia y la maldad de los hombres.

Dame un corazón nuevo, como el Corazón de Jesús:

amable, humilde, lleno de alegría y paz y rebosante de amor.

Que pueda comenzar una nueva vida hoy,

darle Gloria en todo lo que pienso, digo y hago,

y en esta peregrinación sea acompañado/a y ayudado/a por ti, María, mi querida Madre,

y todos tus ángeles y santos.

Amén

via Youtube/Padre Pio