Cómo estar sin empleo cambió mi vida para mejor

“¿Y si esto es todo lo que hay para mí? “, me pregunté en un estacionamiento de Walmart. Sentada en el auto de mis padres, me apoyé en el volante y miré el brillante letrero de Walmart. El estacionamiento estaba lleno de gente. Los coches daban vueltas como buitres, esperando un lugar. La gente salía por las puertas correderas en pantalones de chándal y pantuflas, con los recibos y empujando los carros llenos de televisores de pantalla plana, estantes de plástico y almohadas de lentejuelas.

Llevaba siete meses sin empleo. Me fui de la ciudad de Nueva York después de cuatro años de trabajar como editora en una revista en el corazón de Manhattan.

Regresé a la casa de mis padres en la pequeña ciudad en la que crecí. Me senté en el mismo auto viejo que aprendí a conducir, con la misma ropa que usaba en la escuela secundaria.

Después de meses de solicitudes de trabajo ignoradas enviadas a LinkedIn, me di cuenta de que podría ser así. “Esto” es una vida normal.

La vida en una ciudad pequeña, conduciendo alrededor de un estacionamiento de Walmart a las 10 p.m., con una pizza congelada y una tarrina de helado en el asiento trasero, el cabello permanentemente en un lío desordenado (y probablemente sin lavar).

Miré el moderno paisaje estadounidense que tenía ante mí, el epítome de la banalidad suburbana en mi opinión.

Durante años, imaginé mi futuro como una escena de The Devil Wears Prada … Vestidos fabulosos que cambian de ritmo con música alegre mientras cruzaba las concurridas calles de Nueva York en mi camino hacia los cócteles, importantes reuniones de negocios y fiestas en la azotea. Por un momento mi vida fue así, pero luego se detuvo de golpe y yo era solo una chica en pantalones en un supermercado.

Cuando me senté en el estacionamiento, un pensamiento se estrelló contra mi conciencia como un libro que cae en una habitación vacía: “Cuando los sueños no se hacen realidad y no tenemos nada más, ¿qué nos queda?”

Meses de oraciones sin respuesta y el completo descarrilamiento de mi orgullo e identidad finalmente me llevaron a una encrucijada.

En ese momento clave, resolví que tenía que encontrar una manera de ser feliz. Admití que si otras personas encontraban la felicidad en una vida normal, eso quería decir algo. No necesitaban un sueño o el éxito para hacerlos felices. Su felicidad no dependía de un éxito superficial o de lograr un sueño.

“Entonces, si las personas pueden encontrar la felicidad en una vida sencilla, deben encontrar la alegría en las cosas sencillas, ¿verdad?”, pensé para mí misma mientras conducía a casa.

Esa semana comencé a centrarme en las pequeñas cosas, cosas que no tenía en cuenta en el pasado, porque eran menos importantes que seguir una carrera de alto nivel.

Un día me encontré en la casa de mi vecino durante horas, simplemente riéndome y pasando el rato. Fui a tomar un café por la mañana y terminé pasando todo el día, viviendo el momento.

Mis días comenzaron a seguir esa fórmula. Comencé a aprender guitarra, a escribir para las publicaciones que me encantaban, a invertir en mis relaciones y a hablar con Dios.

Todos estos momentos simples, “disfrutando el momento” se acumularon hasta que un día, me di cuenta de que era feliz. Feliz sin el lujoso apartamento de Nueva York, sin un costoso vestuario, sin una carrera de éxito.

Ya no preguntaba: “¿cómo obtendré lo que quiero?”, sino “¿qué es lo que realmente importa?”. Cuando dejé de perseguir mi sueño obsesivamente, todo se reducía a una cosa: ser feliz.

Cuando despojamos nuestras búsquedas del éxito terrenal, ¿qué nos queda? Bueno, lo único que importa, lo único que ha importado, la verdad.

Cada vez que alcanzamos una temporada de sufrimiento en la vida, inevitablemente cuestionamos el sentido de todo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuál es el significado de cualquier cosa?

Para mí, el sufrimiento del desempleo prolongado me obligó a pensar sobre de qué se trata realmente la vida. Y así, las prioridades de mi vida se reorganizaron como bloques de Tetris.

De repente, no quería una carrera importante en una ciudad acelerada, no ansiaba el éxito y el reconocimiento. Solo quería encontrar un significado en el día a día. Cuando reflexiono sobre ello, creo que siempre he sido más feliz al apreciar las pequeñas cosas.

Todos llegamos a una encrucijada, cuando debemos decidir ver lo peor o lo mejor en una situación difícil. La mayor promesa de Dios es que lo bueno puede venir de lo malo, pero tenemos libre albedrío. Debemos elegir perseguir el bien.

Aunque ese período de desempleo fue probablemente uno de los momentos más difíciles de mi vida, me obligó a encontrar una verdadera alegría y no cambiaría eso por todo el éxito del mundo.