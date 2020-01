Intelectual judío y ateo, convertido al cristianismo gracias a soñar con la Virgen

Roy Schoeman nació en 1951 en una familia judía ortodoxa huida de la Alemania nazi. De joven era bastante religioso, pero a medida que creció, su fervor religioso disminuyó hasta perder “la alegría” de la oración y “el contacto” con Dios. Esa alegría, dice, “se había vuelto un recuerdo abstracto, y me había sumergido casi completamente en los caminos del mundo”.

“Al perder contacto con Dios, también perdí el sentido de propósito y dirección en mi vida. En cada disyuntiva escogía el camino de menor resistencia, el camino que a los ojos del mundo constituía el éxito”.

Sin embargo, en cada etapa de su vida, un sentimiento de “vacío” impedía que el joven Roy encontrara una felicidad completa con su éxito.

Cuanto más avanza, más se siente “interiormente abrumado”. Busca entonces alivio en los paseos, y es durante uno de esos paseos que Dios le ciega con su luz. Así lo relata en su libro-testimonio La Salvación viene de los judíos:

“Fue en una de estas caminatas que recibí la gracia más especial de mi vida. (…) Estaba caminando por la playa, (…) solitario, junto a las aves que cantaban antes de que el resto del mundo despertara, cuando, a falta de mejores palabras, ‘caí en el cielo’. Me sentí, casi consciente y físicamente en la presencia de Dios. Vi pasar mi vida frente a mí, viéndola como si estuviera repasándola en la presencia de Dios después de la muerte. Vi todo lo que me agradaría y todo lo que me pesaría de mí mismo“.

“Me di cuenta en un instante de que el significado y el propósito de mi vida era amar y servir a mi Señor y Dios. Vi cómo Su amor me envolvía y me sostenía en cada momento de mi existencia. Vi cómo cada cosa que hacía tenía un contenido moral, para bien o para mal, y conllevaba una importancia muchísimo mayor de lo que me hubiese imaginado”.