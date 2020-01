El emocionante testimonio de fe y conversión de Juliano Cazarré

El actor Juliano Cazarré, de la telenovela de TV Globo Amor de Mãe, compartió en su perfil de Instagram un fuerte mensaje de fe.

En la publicación, el artista recuerda que en 2019, realizó uno de sus grandes sueños: representar a Jesucristo en el espectáculo de la Pasión, una de las mayores representaciones de la Pasión y la Muerte de Jesús al aire libre, que tiene lugar cada año en Nova Jerusalém, PE.

“Durante años recé pidiendo: Señor, muéstrame el camino. Si decido por mí mismo, me equivocaré. Pero ya no quiero equivocarme, Padre. Así que, por favor, Dios mío, muéstrame el camino. Y un día respondí en una entrevista: no sé por qué mi sueño era interpretar a Jesús en Nova Jerusalém. Y así sucedió”, dijo Cazarré en la publicación.