¿Para qué tanto sufrimiento?

Siempre se dice que Dios nos quiere, que Dios nos ama. También se dice que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Que tenemos que escuchar cuál quiere que sea nuestro camino, nuestra vocación. Que hay que escuchar y esperar. Y yo me pregunto: ¿qué plan tiene (o tenía) para los miles de cristianos, mayores y niños, que son masacrados diariamente?

La respuesta a esta cuestión, nada fácil, va a ser sacada del Catecismo de la Iglesia Católica, que contiene textos más cuidados que los que yo podría elaborar.