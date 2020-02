3 amenazas que pueden estar entorpeciendo tu vida interior

Para prestara la oración es necesario acallar el ego.

El silencio es la descolonización del ego.

El ego es el centro de nuestro afán de tener, saber y poder: es el trío que nos domina.

“Lo propio del ego es alcanzar, conquistar, llegar, tener, poseer; lo propio del interior es dar, ofertar, regalar, ofrecer, sencillamente dar […]. El ego vive con gran inseguridad apoyándose en lo que logra, en lo que tiene […]. Por el contrario, cuando uno está en el plano interior, allí no se teme nada porque ya se ha ganado todo” (Desde, 113).

“Y también le preguntan al monje: ‘¿Pero cómo has huido del mundo?’. Y él decía: ‘No, no, yo no he huido del mundo, es el mundo quien ha ido huyendo de mí. Se ha ido todo lo que no necesito” (Desde, 94).