La crisis de los cuarenta: ¿cómo acogerla para vivirla mejor?

Entrevistamos a un especialista en la crisis de los cuarenta para hacerlas las preguntas que nos hacemos aquellos que podríamos estar pasando por ella.

«La crisis de los cuarenta puede darte alas», dice el «mid-life coach» Tristan de Feuilhade. Presentamos aquí algunos consejos de este especialista en problemas propios de esta etapa de la vida para que puedas afrontarla mejor y hacerla más fructífera.

¿Cómo se detecta una crisis de esta etapa de la vida?

Un sentimiento de incomodidad, incluso de sufrimiento, habita en estos cuarentañeros que se hacen preguntas existenciales sobre el sentido de su trabajo, sus valores, su vida. Esta crisis suele surgir en un contexto de dificultades profesionales y personales, como un ejecutivo que no consigue el puesto de responsabilidad que busca, o que empieza a ganar peso y a tener colesterol… Señales que nos hacen tomar conciencia de que estamos envejeciendo. Cuanto más envejecemos, más nos damos cuenta de que la vida es preciosa.

¿Todos experimentan esta crisis?

No, no es inevitable. A menudo lo sienten personas que no están completamente de acuerdo con ellos mismos, que no viven de acuerdo con su visión de la vida. Algunos están satisfechos con el consumo, el materialismo, el éxito social. Otros aspiran a más.

¿Los creyentes tienen más respuestas?

La fe da sentido. Cuando el centro de gravedad está dentro, cualesquiera que sean los peligros de la vida, te mantienes centrado. Pero cuando se coloca en el exterior de uno mismo – si se depende del dinero, de una habilidad, de su físico – tarde o temprano se encuentra fuera de equilibrio y se cae.

¿Qué aconsejarías?

Ante el interrogatorio, existe la gran tentación de huir hacia la hiperactividad. La inquietud es una forma de no oír. Muchos continúan, a riesgo de que la banda elástica se rompa y se tire todo: el cónyuge, la familia, el trabajo. Mi consejo es que te detengas y des un paso atrás de tu situación. Esta es una oportunidad para preguntar: «¿Estoy en el camino correcto?» Y para permitirse imaginar un contexto diferente.

¿Es una invitación para que el entrenador cambie su visión de la vida?

La persona debe aprender a desprenderse de ciertos objetivos y a abrirse a otros. Esta es la clave: recuperar el deseo que despierta la determinación. El entrenador ayuda a que el deseo surja. Al mirar positivamente a la persona, la relanza en una dinámica de progreso y éxito. Cuando conozco a alguien, me interesa su potencial.

Además, el entrenador trae un método para clasificar y tomar una decisión. Cualquier decisión que se tome en el momento es arriesgada. El entrenamiento consiste en temporizar, formular, analizar. Hay cambios radicales (dejar el propio sector y trabajar para una asociación), y cambios más pequeños (cambiar las funciones dentro de la propia empresa).

¿Qué cambios hay después de una crisis de los cuarenta?

Sales diferente y crecido. «Lo que no te mata te hace más fuerte», asegura Nietzsche. Los cuarenta coinciden con la edad del permiso y un cierto abandono. La persona se vuelve poderosa. Pueden volver a barajar las cartas. Cuando no tienes nada que perder, tienes todo que ganar. La peor crisis puede darte alas. Y ofrecer una oportunidad de realizar un sueño.

Entrevista de Stéphanie Combe