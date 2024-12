¡El cristianismo no es una religión del libro!

Pero no debemos equivocarnos. El apóstol no escribió para que sus discípulos siguieran al pie de la letra sus palabras; escribió para que a través de la carta se revelara la persona misma de Cristo. Porque la fe cristiana no es obediencia a unos textos, sino el acto confiado de un hombre o una mujer que se ha encontrado con Dios. Por eso la Iglesia habla de inspiración divina tanto de los autores bíblicos como de los lectores, porque la carta no tiene otro sentido que revelar el amor trinitario que se desprende de los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los que escriben han experimentado a Dios, y los que leen están llamados a hacer lo mismo.