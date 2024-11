(HOMILÍA) “¿Eres tú el rey de los judíos?” 

En el pasaje, Pilato pregunta a Jesús: "¿Eres tú el rey de los judíos?". Jesús responde de una manera que sorprende: "Mi reino no es de este mundo". Con estas palabras, Jesús no niega ser rey, pero aclara que su reinado no se basa en el poder político, la fuerza militar o las riquezas terrenales. Su reino es espiritual y eterno, un reino que tiene como fundamento el amor, la verdad y la justicia.