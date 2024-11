"Dejarás a tu padre y a tu madre", anuncia el Génesis (Gen 19,5). Así, cuando conocen al hombre, a la mujer de su vida, los hijos no amplían la familia sino que la deshacen, puntada a puntada, según la imagen utilizada por Christiane Collange en su libro Nosotras Suegras. Esto no significa que ya no habrá familia, pero sí que cambiará de forma: los padres poco a poco abandonarán el corazón y dejarán paso a la nueva generación.