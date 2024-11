Teresa de Lisieux, estrella de las trincheras

"En primer lugar, ha sido una protección de bondad persistente desde que la conocí y me dirigí a ella. La siento cerca de mí y de mi vida, me ayuda en los momentos difíciles y me da plena confianza. Añade a estas ayudas temporales una protección espiritual que me atrae a servir menos mal a Dios, y tendrás una pequeña idea de la ayuda fraternal y muy permanente de la santa del Carmelo […]. Actualmente, yo, el capitán, viejo lobo de mar, le he confiado la dirección de mi pobre barco".