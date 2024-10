Quince años después de la enfermedad, el padre Sandino continúa al frente del Seminario Redemptoris Mater, oficia la Eucaristía a diario y promueve la devoción a monseñor Perdomo. Está seguro de que “la fe mueve montañas y rompe la incredulidad del ser humano, creyentes o no, porque para Dios no hay nada imposible", y agrega: "Yo lo he experimentado en mi propia vida”.