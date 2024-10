Consistorio del 8 de diciembre de 2024: los 21 nuevos cardenales

El Papa Francisco anunció durante el Ángelus la creación de 21 cardenales durante un consistorio que se celebrará el 8 de diciembre de 2024. Chile, Brasil, Canadá, Argelia, Irán, Japón, Italia e incluso Serbia… Estos nuevos cardenales proceden de 18 nacionalidades diferentes. Solo el ex nuncio italiano Angelo Acerbi tiene más de 80 años y, por tanto, no será elector en caso de cónclave. El 8 de diciembre, el colegio de cardenales electores debería incluir 141 cardenales electores y 115 no votantes.