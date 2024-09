Su mujer y su fe lo ayudaron en su lucha contra el alcoholismo y la bipolaridad

"Había tenido la humildad de buscar tratamiento, de decirle la verdad a mi jefe, de unirme a un grupo católico de alcohólicos que me ayudó a darme cuenta de lo pequeño que era en realidad… ¿y eso no era suficiente? No me atreví a rebelarme contra Dios, tomé a san José como blanco: ¡le di la espalda durante dos años!"