Oraciones de la Biblia para situaciones límite

“Estoy piando como una golondrina,

Gimo como una paloma.

Se me cansan los ojos de mirar al cielo.

¡Señor, sácame de esta tribulación!

¿Qué diré para que me responda?

Es él quien lo ha hecho.

Terminaré el curso de mi vida con el alma destrozada.

El Señor está con los suyos.

Ellos vivirán, y su espíritu los animará;

Tú me curarás y me harás revivir”.