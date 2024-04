Hagamos caso a Jesús y dejemos que los niños se le acerquen

En el tiempo que estamos atravesando, los niños se convierten en la esperanza del mundo futuro, por eso es vital acercarlos a Jesús

El Evangelio es muy puntual con las actitudes de Jesús, sobre todo cuando se trata de los sencillos, los débiles y los pequeños, entre los que podemos contar a los niños, esas pequeñas personas a las que durante mucho tiempo se les consideró poco importantes.

Sin embargo, Cristo les dio su merecido lugar, de acuerdo con la Sagrada Escritura:

“Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el Reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el Reino de Dios como un niño, no entrará en él». Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos”.