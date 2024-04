Una madre con enanismo y un hijo de estatura “media” graban divertidos vídeos para concientizar

"Podemos parecer diferentes y movernos de forma distinta, pero por dentro todos somos iguales"

Peet Montzingo es ligeramente más alto que la media de los hombres, pero literalmente “destaca” en su familia. Es el único miembro de su familia que no nació con acondroplasia, una enfermedad congénita que afecta al crecimiento óseo y causa enanismo. El resto de la familia -madre Vicki, padre Darrell, hermano Andrew y hermana Jennifer- son enanos.

También quería ser enano

La madre de Peet, Vicki, contó a Today que, de niño, Peet no podía aceptar el hecho de ser alto. “De niño me decía a menudo: ‘Mamá, ojalá fuera enano’. Se ajustaba a la idea que la sociedad tenía de cómo debía ser una persona normal, pero en casa se sentía como una persona que destacaba”.

Peet recuerda que se sentía culpable porque era capaz de mezclarse con la multitud mientras que todos los miembros de su familia eran observados, regañados e incluso fotografiados. “Realmente odiaba eso. Siempre estaba dispuesto a pelear con alguien”.

Su hermano Andrew, que también es profesor, recuerda que Peet se enfadaba y entristecía a menudo por todos los abusos que recibían sus familiares.

Sensibilizar a través del humor

Peet tiene ahora 33 años y ha aprendido con los años que la ira y la tristeza no sirven de mucho. Vive en Los Ángeles y crea contenidos en Internet para las redes, donde ya tiene más de 12 millones de seguidores.

A menudo utiliza las redes para concienciar sobre el enanismo, con la ayuda de su madre Vicki, que se ha convertido en una estrella de Internet. Juntos hacen vídeos divertidos en los que muestran las diferencias entre una persona “alta normal” y un enano de forma enternecedora.

“Por fin siento que he encontrado mi lugar en el mundo. Enseño a la gente sobre la diversidad. Recibo muchos mensajes de gente que me dice que he cambiado su perspectiva sobre un tema determinado. A menudo me dan las gracias por abrirles los ojos”.