Nuestro Señor Jesucristo enseñó con palabras y obras que el prójimo debe ser tratado con caridad, pues de ello depende nuestro último fin, luego de la muerte

«¿Y quién es mi prójimo?» (Lc 1, 29), le preguntó un doctor de la ley a Cristo cuando quiso ponerlo a prueba, queriendo saber qué debía hacer para heredar la vida eterna.

Jesús reviró con otra pregunta: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?» (Lc 10, 26).

Y la respuesta, que no dejaba dudas para nadie, fue:

En cuanto a quién es el prójimo y cómo hacerle la caridad, el Señor lo explica de muchas maneras en los Evangelios.

La parábola del buen samaritano narra que fue el único que auxilió a un hombre que había sido asaltado y dejado malherido, de tres que pasaron junto a él. Al final, Jesús pregunta:

El pasaje del Evangelio de san Juan narra el momento en que Jesús lava los pies a los discípulos, como signo del servicio mutuo, que es una de las más sublimes formas de la caridad.

Jesús presenta a los discípulos una dura realidad: quienes no hagan el bien a sus hermanos, no podrán entrar en el Reino de los cielos:

“Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, y no me vistieron; enfermo y preso, y no me visitaron” (Mt 27, 41-43).