¿Cuáles fueron las señales de Jesús sobre el fin del mundo?

Jesús dio a sus apóstoles las siguientes señales para que estuvieran atentos y señalaran el fin de los tiempos. Cada generación ha estado alerta a estas señales

En el Evangelio de san Mateo, Jesús da a sus apóstoles varias señales que indican el fin del mundo. Jesús estaba respondiendo a una pregunta directa que le hicieron sus apóstoles:

“Mientras estaba sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: ‘Dinos, ¿cuándo será esto y cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos?'” Mateo 24,3

A continuación, enumera los siguientes signos que cada generación de cristianos ha observado y ha visto en los últimos dos mil años.

Pero antes de ello, es importante señalar que Jesús también dice:

“Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre”. Mateo 24, 36

Ningún ser humano -o ángeles- sabe realmente cuándo volverá Jesús, como Él dijo a sus apóstoles.

1

FALSOS MENSAJES



“Miren que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: ‘Yo soy el Cristo’, y engañarán a muchos”. (Mateo 24, 4-5)

2

guerras



“Y oirán hablar de guerras y rumores de guerras; miren que no se alarmen; porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino”. (Mateo 24,6-7)

3

HAMBRUNAS Y TERREMOTOS



“Y habrá hambres y terremotos en diversos lugares: todo esto no es más que el principio de los sufrimientos” (Mateo 24, 7-8).

4

PERSECUCIONES



“Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos caerán, y se entregarán unos a otros, y se odiarán unos a otros. Y se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos” (Mateo 24, 9-11)

5

TRIBULACIÓN Y SACRILEGIO



“Así que cuando vean el sacrilegio desolador del que habló el profeta Daniel, de pie en el lugar santo (que lo entienda el lector), entonces que los que estén en Judea huyan a las montañas; que el que esté en el terrado no baje a tomar lo que hay en su casa; y que el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Y ¡ay de las que estén encintas y de las que den a luz en aquellos días! Oren para que su huida no sea en invierno ni en sábado. Porque entonces habrá gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni la habrá jamás” (Mateo 24, 15-21).

6

SOL OSCURECIDO



“Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas” (Mateo 24, 29)