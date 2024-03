El Papa Francisco escribió las meditaciones para el Vía Crucis de este año

Por primera vez, el Papa Francisco escribió él mismo las meditaciones que serán leídas durante el Vía Crucis. La Santa Sede informó que será "un momento de oración muy centrado en Jesús"

El Papa Francisco ha escrito personalmente las meditaciones que se leerán durante el «Vía Crucis» del Viernes Santo (29 de marzo) en el Coliseo, anunció la Oficina de Prensa el 26 de marzo de 2024. El tema de estos textos, que acompañarán las catorce «estaciones» del Vía Crucis, es: «Orar con Jesús en el Vía Crucis».

Es la primera vez que el Pontífice escribe él mismo las meditaciones que serán leídas durante este tradicional acto devocional, que comenzará en el interior del Coliseo a las 21:15 horas del viernes, hora local (14:15 de CDMEX). El último Papa que las escribió en persona fue Juan Pablo II, en 2003, dos años antes de su muerte.

Desde el pontificado de Francisco, estas reflexiones se han confiado con mayor frecuencia a fieles que han vivido experiencias dolorosas, en particular familias con problemas, presos, emigrantes o víctimas de la guerra.

Estas meditaciones han tenido a veces una dimensión política -por ejemplo, la de 2022 con la participación de dos amigos de origen ruso y ucraniano-. Pero la Santa Sede asegura que los textos escritos por el Papa este año son «muy meditativos».

Una oración muy centrada en Jesús

Viacrucis, siglo XIII, Iglesia de San Esteban, siglos XII-XIII, Segovia, España. Cristo extiende su mano derecha, como en el Cristo de la Vega de Toledo. MANUEL COHEN via AFP

«Será un momento de oración muy centrado en Jesús, en el modo en que vivió estas pruebas. Y a partir de ellas, la mirada se extiende al mundo del sufrimiento», ha declarado a los periodistas -entre ellos I.MEDIA- un representante de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

La decisión del Papa de participar de forma más personal en el tradicional Vía Crucis del Viernes Santo forma parte del año de oración que el Pontífice ha decretado para 2024, antes del Jubileo de 2025.

El Papa Francisco, en las últimas semanas, se ha encontrado a menudo tan indispuesto que no ha podido leer algunos discursos, por ello, aún no es seguro si podrá asistir en persona al Vía Crucis. Por el momento, se espera que asista. El año pasado, sin embargo, no pudo asistir en el último momento debido a su estado de salud y al tiempo particularmente frío y ventoso.