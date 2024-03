Bocelli padre e hijo: «Time to say Goodbye» 30 años después

Antes de que Matteo Bocelli fuera siquiera un destello en los ojos de su padre, "Time to Say Goodbye" hizo famoso a Andrea. Ahora, los dos cantan a dúo

Han pasado casi 30 años desde el lanzamiento en 1995 del famoso tema de Andrea Bocelli «Time to Say Goodbye» -o «Con te partirò» en italiano-, una canción que vendió 12 millones de copias en todo el mundo y lanzó la carrera internacional del tenor. Ahora que su hijo Matteo Bocelli se adentra en la carrera de su padre, ambos han vuelto a grabar la canción a dúo.

La canción comienza con Matteo en la estrofa, y Andrea retoma su línea vocal durante el primer estribillo. Como de costumbre, la resonancia familiar de las voces de este dúo de padre e hijo se funden tan bien que casi suena como si un solo cantante hiciera varias tomas. También hacen muchas cosas divertidas con sus armonías; por ejemplo, en la estrofa de Matteo, Andrea canta por debajo de la melodía de Matteo, pero cuando Andrea retoma la siguiente estrofa, Matteo canta la armonía por encima de Andrea, dándole una nueva textura.

A mitad de la canción, los oyentes recuerdan que se trata de una nueva grabación, ya que Hans Zimmer se encarga de un arreglo orquestal excepcional. Esto infunde una energía completamente nueva y grandiosa a la pieza, con una guitarra eléctrica que trae la canción al siglo XXI tocando sobre potentes golpes de metal. El oleaje de la orquesta hace que el último estribillo de los Bocelli sea especialmente épico.

Toda la canción cuenta con el apoyo de un conmovedor vídeo musical que se abre con imágenes caseras de un joven Matteo intentando emular a su padre cantando «Time to Say Goodbye». Aunque las imágenes incluyen muchas fotografías de la historia familiar de los Bocelli, las tomas más enternecedoras llegan cuando vemos lo orgulloso que está papá Bocelli de cantar su canción insignia con su hijo.

Puedes ver el video de Andrea y Matteo Bocelli en YouTube haciendo clic en este enlace.

¿Quieres oír cuánto se parece Matteo a un joven Andrea? Escucha a Andrea Bocelli cantando «Time to Say Goodbye» en 1995, cuando tenía 37 años. Ten en cuenta que Matteo solo tiene 26 años, y que la voz masculina de ópera no madura del todo hasta mediados de los 30.