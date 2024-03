Parangón de la elegancia francesa y uno de los grandes nombres de la alta costura, Hubert de Givenchy (1927-2018) tuvo a Dios como brújula durante toda su vida

Viendo a este hombre alto (1,98 metros), apuesto y con un físico elegante, rodeado constantemente de bellas mujeres e inmerso en un mundo de lujo y mundanidad, ¡es difícil imaginar que Hubert de Givenchy cultivara cuidadosamente su relación con Dios! Nacido en Beauvais (Oise) en el seno de una familia empobrecida de la vieja nobleza, huérfano de padre a los dos años, Hubert de Givenchy solo debió su brillante carrera a su obstinación y al apoyo incondicional de su madre.

Apasionado de la moda desde la infancia y adicto al trabajo, probablemente no habría escalado tan rápidamente en este mundo tan cerrado sin los cuidados y la devoción de esta mujer valiente, recta y generosa, firmemente anclada en su fe protestante. Muy unido a ella durante toda su vida, Hubert de Givenchy no ocultó la influencia que ejerció sobre él, incluso en el plano espiritual: mientras que su padre y toda su familia eran católicos, él siguió siendo protestante para complacer a la mujer que le había dado la vida.

Una sensibilidad ecuménica

¿Qué conservó de su educación, que describe como «estricta»? Cierta disciplina, puntualidad y el sentido del trabajo bien hecho. «Soy protestante», confiesa con sencillez. «Este sentido del rigor lo heredé de mi madre, que era muy religiosa, y estoy muy orgulloso de ello (…) Estos principios inculcados desde una edad temprana no pueden olvidarse. Son un regalo, para uno mismo y para los demás, para toda la vida». Por ejemplo, no se atrevía a dejar tiradas en un rincón las telas que no utilizaba: «¡Salía mi lado protestante cuando veía tanto desperdicio!»

Por encima de todo, este esteta genial creía que su talento era «un don de Dios» y, según el escritor y periodista Claude Arnaud, insistía en «defender lo Bello, lo Bueno y lo Verdadero». «La inmutable Trinidad platónica (…) Es cierto que nada es vulgar ni está fuera de lugar en su estilo, a la vez refinado e intemporal, y no exento de un toque de audacia y fantasía en los accesorios, los colores y los estampados de los tejidos, a veces excéntricos».

Por último, Hubert de Givenchy consideraba «predestinados», es decir, queridos por Dios, los dos encuentros más hermosos de su vida: la actriz Audrey Heypburn, su musa y hermana de corazón, y el modisto español Cristóbal Balenciaga. ¿Quién hubiera imaginado en el microcosmos de la moda que Hubert de Givenchy acompañaría a Balenciaga, católico devoto, a Misa durante la semana?

De la discreción a la confesión pública

Hombre cortés, fiable y generoso en la amistad, el genio de la moda era también muy discreto: aunque nunca ocultó su aventura con el modisto Philippe Venet, su compañero durante 67 años, nunca dijo una palabra al respecto. Lo mismo ocurría con su vida espiritual: era reservado, como los hombres de su generación, poco dados a hablar de su vida privada. Sin embargo, en los últimos diez años de su vida, quizá movido por el deseo de transmitir su vida, parece haber sentido la necesidad de levantar el velo sobre este componente fundamental de su vida.

Por ejemplo, en Présence Protestante, en febrero de 1996: «¿Mi religión? No soy (…) muy religioso. Sobre todo, soy muy creyente, tengo fe, es lo que me ayuda en mi vida y me ha ayudado mucho en mi trabajo. Sé dar gracias y doy gracias a Dios por haberme dado (…) tantas oportunidades en mi vida, en mi carrera. (…) Quizá porque adoraba a mi madre, al haberme criado en esta religión protestante, sigo haciéndolo y me encanta (…) Creo que cuanto más rezas, más cerca estás de Dios, más protegido te sientes».

Esté donde esté en el mundo, rezo a diario por los que nos han dejado».

Luego, en 2000, confió a su biógrafo Jean-Noël Liaut su deseo de desprenderse de una parte de su imponente colección de muebles y cuadros, para «simplificar su vida» y «no dejarse poseer por sus posesiones». También le abrió las puertas de su vida interior: «Esté donde esté en el mundo, rezo a diario por los que nos han dejado, pero aún más en Jonchet [su casa solariega de Eure-et-Loir], en la calma de la capilla contigua a la casa. Mamá, Cristóbal -el crucifijo que me dejó al morir-, (…) o Audrey están a mi lado pase lo que pase, y este pensamiento me reconforta».

Finalmente, en julio del mismo año, en TV5 Monde, dijo simplemente: «Soy muy religioso, soy feliz con lo que Dios me ha dado en la vida». Un raro ejemplo de constancia en la fe y de fidelidad a la herencia, en un entorno en el que el dinero, el lujo y el brillo distraen a menudo de lo esencial.

Con información tomada de: Hubert de Givenchy, Entre vidas y leyendas, Jean-Noël Liaut, Ed. Grasset, 2000.