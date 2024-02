Amar ASY: la Teología del Cuerpo cambió sus vidas

Aleteia platicó con Andrea, Yos y Sofí; de Amar ASY, sobre su pódcast que profundiza en nuestro valor como hijos de Dios a través de la TDC de san Juan Pablo II

¿Es importante saberse amados? san Juan Pablo II, a través de la Teología de Cuerpo (TDC), nos demuestra porque sí es fundamental, porque conociendo nuestro valor, sabemos como podemos amar y ser amados.

Esta teología es fruto de 123 catequesis que dio san Juan Pablo II en sus audiencias, y que predicadores católicos han difundido desde entonces. Tal es el caso del pódcast de Amar ASY para poder interpretar este gran mensaje lleno de amor.

Aleteia platicó con las tres jóvenes que se han especializado en la Teología del Cuerpo (TDC) y que están a cargo del proyecto, Andrea Cobos, Yos Álvarez y Sofi Valdés. Su podcast -este verano- cumple cinco años, en los que ha sido guía y apoyo para muchos cristianos.

Dios sostiene lo que inspira

¿Cómo nació Amar ASY?

Andrea: A mí la Teología del Cuerpo me cambió la vida. Sentía un fuego tremendo en el corazón que me pedía que hablara sobre esto. Y literal, como niña chiquita, a todo el mundo le decía, ‘hay que hacer algo, tenemos que compartir esto con el mundo’. Las únicas que se animaron a responder a la intensidad, fueron Yos y Sofi.

Sofi: Ese fuego en el corazón que dice Andrea, yo lo sentía también. Ella fue el pegamento que nos llamó y que nos empujó a decir sí. Empezamos con el pódcast desde un abordaje antropológico. Pero, en [el proceso], Dios nos fue llevando para hablar más francamente desde la perspectiva de la fe hasta llegar a lo que es ahora.

Yos: Nos ha quedado muy claro que Dios sostiene lo que inspira, porque, hemos vivido muchísimos cambios, sobre todo personales y familiares. [Aunque] hemos estado a punto de tirar la toalla un montón de veces, Dios siempre nos confirma que nos sigue invitando.

¿Y de dónde vieron esta necesidad de hablar de la TDC en Amar ASY?

Andrea: Yo vivía en una familia disfuncional de la que Dios me rescató, restauró y sanó. Puso en mi corazón el deseo de una familia como Él soñaba, en donde existiera el amor y el respeto. Con la TDC logré ser esa mujer que pudiera acompañar, no solamente sostener. Fue tan fuerte la experiencia que yo viví, que dije: esto lo tiene que conocer todo el mundo, que Dios hace todo nuevo y que no importa tu pasado, siempre hay un futuro.

Sofi: La TDC te cambia por completo el modo de verte, ver la vida, existir y sentir. Cuando vives esta experiencia, detectas las mentiras que pululan por la sociedad. Yo sí veía la necesidad en mis círculos más cercanos y en la sociedad, [que nace] a raíz de no saber tu verdadera identidad como hijo de Dios.

Yos: Una de las cosas que más me preguntaba era por qué no había conocido antes la TDC, sentía que hubiera vivido mi fe, mi afectividad y sexualidad de una forma muy diferente. Por lo que surgía en mí un deseo de que el mundo pudiera vivir con más sentido su fe e identidad. Entonces, me di cuenta de que no te puedes quedar indiferente a cómo vive la gente.

En la actualidad estos temas de la Teología del cuerpo se perciben aburridos, como algo que no vale la pena, ¿ustedes qué dirían al respecto?

Andrea: Quien dice eso es porque no conoce lo que es la TDC. Yo no he conocido un corazón que la escuche y que diga ‘esto no es para mí, no quiero esto en mi vida’. Porque la TDC apela al corazón humano. Todos queremos ser amados, amar, ser libres y sanar (…) No solamente habla del amor, sino de nuestra existencia.

Sofi: Entiendo que suena aburrido, porque a mí también me sonaba así. Confía en mí, anímate a probar y a ver qué pasa. Si sientes que así eres lo más feliz que puedes o que deseas ser, quédate. Pero si no, simplemente atrévete.

Yos: No hay nada más apasionante que descubrir el sueño de Dios para la vida y ver que todo realmente [proviene] de Dios. Es el deseo del corazón del hombre y basta ir a lo profundo. Dense la oportunidad.

Una de las cosas más bonitas ha sido que la gente vuelva a la Iglesia»

¿Cuál ha sido el impacto de quienes las escuchan?

Yos: La verdad es que desconocemos completamente el impacto, es algo que acordamos desde que empezamos. No tenemos ni idea de quién nos escucha y de dónde. Pero Dios constantemente nos da como apapachos a través de personas que se toman un momento para agradecernos.

[Una] de las cosas más bonitas ha sido que la gente vuelva a la Iglesia y descubra en ella una madre, una maestra, un hogar o que descubra su identidad como hijo amado de Dios.

Sofi: Lo que hace diferente escucharlo de alguien es ver que no [solo] es una teoría. La importancia de hablarlo desde tu experiencia, de compartirlo a viva voz, de transmitir que es posible vivirlo.

¿Qué obstáculos han enfrentado desde que inició el proyecto?

Yos: El obstáculo más grande es mantener la comunión porque es más fácil servir sola, no tienes que ponerte de acuerdo con nadie, no tienes que llegar a acuerdos, no tienes que corregir. Lo más difícil ha sido aprender a trabajar no como asociadas, sino como hermanas. Buscar una comunión donde Dios sea el que nos lleve y nosotras las que cooperemos. Que implica una sintonía de corazones.

Sofi: Hemos tenido [cambios] cada una; llámese matrimonio, maternidad, procesos personales, de duelos, de adaptaciones, que obviamente impactan en nuestra pequeña comunidad de Amar ASY. [De hecho], la tecnología ha sido un reto. Vas a empezar y justo falla algo. Y dices, qué casualidad, vas a hablar de un tema superimportante y no se grabó el audio de una de las tres, qué raro.

Un compromiso de vivir lo que se comparte

¿Qué frutos han obtenido en su vida personal por Amar ASY?

Sofi: Para mí, es que sigue siendo un medio de encuentro con Dios. He crecido en esta relación a través de hablar de Él en el pódcast, de buscar esta comunión con Andrea y Yos. [Incluso], hemos podido invitar a nuestros esposos a ser parte porque somos uno, ver cómo cada uno de ellos ha aportado de un modo muy particular, eso nos ha acercado como familias.

Andrea: Ha sido una exigencia más profunda, a que no se quede vacío en mi vida lo que hablo, sino encarnarlo y, sobre todo, antes de hablarlo, ser testimonio. Es una oportunidad para mí porque me invita a formarme más para poder compartir.

Yos: Mi fruto más grande es haber recibido a Sofía y Andrea de un modo tan cercano en el corazón. El pódcast nos hizo las amigas y hermanas que somos hoy. Junto con el fruto de la alegría del corazón, de saber que estás sirviendo constantemente, porque implica una exigencia para seguir profundizando, rezando y formándose.