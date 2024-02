Un musical sobre santa Bernardita llegará a Roma por el Jubileo

El musical Bernadette de Lourdes (original de Francia) se representará en italiano en Roma con motivo del Jubileo 2025. Otras adaptaciones están en proceso, entre ellas, una versión española

Tras conquistar a más de 200 mil espectadores en Francia, el musical «Bernadette de Lourdes» está a punto de cruzar los Alpes. Con motivo del Jubileo 2025, que se espera atraiga a Roma a más de 30 millones de peregrinos, «il musical» -como se conoce en italiano- se representará a dos pasos de la Basílica de San Pedro, en el Auditorium della Conciliazione.

Durante un mes, del 16 de enero al 16 de febrero, los romanos y los visitantes de la ciudad podrán escuchar y ver la historia de la pastorcita a la que la Virgen María se apareció 18 veces en 1858. El espectáculo viajará después a otras grandes ciudades italianas, como Nápoles, Bari, Milán y Florencia.

«La historia de Bernadette es quizá más conocida en Italia que en Francia», declaró Roberto Ciurleo, coproductor del proyecto, en una sala de cine en cuyo preestreno estuvo presente el cardenal vicario de Roma Angelo De Donatis. Tras recordar el apego de los italianos a la Gruta de Massabielle, dijo que «siempre había tenido la sensación de que este espectáculo estaba hecho para Italia, y para el mundo entero». También se está preparando una versión americana de Bernadette de Lourdes, así como una polaca y una española, anunció Eléonore de Galard, otra de las productoras del espectáculo.

Una historia que puede inspirar a muchos, especialmente a los jóvenes

Twin music

El jueves por la noche, antes de que se mostrara a los invitados una grabación del musical con subtítulos en italiano, Vincenzo Incenzo, que adaptó el libreto a la lengua de Dante, manifestó lo orgulloso que estaba de haber trabajado en la música compuesta por el cantante francés Grégoire. «Estas canciones son tan bellas en la lengua original que me aseguré de respetar al máximo la transcripción. He hecho todo lo posible por conservar el sonido y la métrica». El artista está convencido de que la historia de Bernadette de Lourdes puede inspirar a mucha gente «en un momento en el que ya no hay modelo» y en el que es difícil para los jóvenes «ir contracorriente». Para él, el espectáculo da testimonio de cómo Bernadette «no va al mar, sino a la fuente».

Al final de la proyección, subieron al escenario algunos miembros del reparto italiano, entre ellos Gaia di Fusco, que interpretará a Bernadette Soubirous. También ella se declaró impresionada por la tenacidad de la niña de 14 años, que no cedió a las numerosas presiones de su familia, de la Iglesia y, sobre todo, de los poderes públicos. David Bán, que interpreta al padre de Bernadette en la versión francesa, deleitó al público con un fragmento de una canción del espectáculo. Este italianófilo volverá a interpretar el papel de François Soubirous… pero esta vez bajo el cielo de Roma.