¿Realmente somos distraídos? Así enfocamos nuestra atención

Seguro te ha pasado que, al amanecer, tienes todo "planeado" y, al caer la noche, te das cuenta de que olvidaste ciertas cosas como una junta, el celular, e incluso hacer un pago importante, entre muchas otras cosas más…





Uno de los problemas que más ocurren en nuestra era es la distracción. Por su origen en latín, esta palabra significa «atraer en diferentes direcciones», lo que significa que cuando estamos distraídos nos cuesta concentrarnos en un tema en particular, justamente porque nos vemos intrigados por varias cosas.

Muchos tienen que lidiar con la falta de atención para enfocarse en una sola cosa, ya que tienen muchos otros pensamientos a la vez, esto les impide concentrarse en el presente, les hace pasar de largo otras cosas, experimentan una cierta incapacidad de retener información y olvidan compromisos que tenían que agendar.

La cultura de inmediatez y del multitasking que vivimos nos invita a hacer y pensar en muchas cosas a la vez. Para indagar más en el tema, y ver cómo podemos centrar más nuestra atención, entrevistamos a la psicopedagoga Juliana Zoltowski, fundadora de Vocatio, quien acompaña especialmente a jóvenes en su proceso de orientación vocacional.

Efectos de la distracción

Juliana explicó para Aleteia que la distracción provoca efectos particulares en la persona y, aunque pueden ser muchos, el principal es perder el foco de lo que queremos lograr.

Con esto, principalmente, podemos obtener dos efectos importantes:

Nos alejamos de nuestras metas más profundas

Cuando estamos concentrados en agradar al mundo y a Dios nos sentimos atraídos por dos cuestiones diferentes, dejando de hacer alguna de ellas al 100%. Muchas veces terminamos optando por lo que se nos aconseja o facilita, sin lograr elegir realmente lo que Dios nos pide.

Nos distraemos en nuestras tareas diarias

Muchas veces se nos presentan opciones más atractivas de las que debemos hacer en nuestra vida cotidiana. Un claro ejemplo es cuando sabes que al día siguiente tienes un examen importante para el cual es necesario estudiar, pero prefieres salir con tus amigos y te dices a ti mismo «luego estudiaré», eligiendo así, la opción más atractiva, en lugar de lo que debes hacer.

«A veces es una dificultad -por ejemplo- el desánimo que no me deja estudiar o enfocarme en lo que debo hacer y me distrae, me quita el foco de lo importante».