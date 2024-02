La llamada sorpresa del Papa Francisco a una hermana en Haití

El 3 de febrero, el Papa Francisco llamó a Sor Paësie, una misionera francesa que ha dedicado décadas de su vida a atender a los niños de la calle de Puerto Príncipe (Haití)

El Papa Francisco, aficionado a las sorpresas, hizo otra de sus famosas llamadas telefónicas sorpresa a principios de febrero. El sábado 3 de febrero, cogió el teléfono para ponerse en contacto con la hermana Paësie, una misionera francesa que no escatima esfuerzos para ayudar a los niños de la calle de Puerto Príncipe (Haití).

Quería sorprenderla expresándole su apoyo e interés por su misión de ayudar a los dos mil 500 niños a su cargo. «Cuando sonó mi teléfono, obviamente no esperaba en absoluto que me llamara el Santo Padre», declaró a Vatican News:

Me envió un mensaje de ánimo y me dio las gracias por estar ahí para los niños. Me aseguró sus oraciones. Eso me conmovió mucho. Lo que más me impresionó durante esa llamada fue la voz del Santo Padre. Sentí una gran dulzura y bondad.

Obviamente, lo compartí con mi comunidad, mi equipo y algunos de los niños. Aportó alegría y esperanza a muchas otras personas, porque este llamamiento no era solo para mí; era realmente un gesto hacia los niños y las personas más pobres de Haití.