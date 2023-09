Abuela recibe llamada del Papa: «este trabajo es una locura»

Tras preguntar varias veces por la salud de la abuela de su asistente de viaje, el Papa Francisco pidió hablar con ella

El 2 de septiembre de 2023, Sosamma Antony, una anciana de 95 años que vive en el estado de Kerala, al sur de la India, recibió una llamada inesperada. Su nieto, el padre George Jacob Koovakad, le hacía una videollamada con un invitado especial: ¡el Papa Francisco!

Koovakad organiza los viajes del Papa Francisco desde 2021. El Times of India explicó que en julio de 2022, mientras el Pontífice viajaba a Canadá, el P. Koovakad compartió sus preocupaciones sobre su abuela, que tenía COVID 19. El Papa dijo que rezaría por ella y, en viajes posteriores, comenzó a preguntar a su colaborador por la salud de su abuela.

El Pontífice, que siempre ha mostrado su preocupación por los ancianos, pidió hablar directamente con ella durante su viaje a Mongolia a principios de septiembre. Así, a las 12:45 horas, mientras el Papa se encontraba en Ulán Bator, el hijo de Sosamma Antony, el padre Thomas Kallukalam, de la Iglesia siro-malabar, contestó al teléfono y la puso al habla con el Papa. La grabación de la llamada duró unos cuatro minutos y muestra a los familiares del sacerdote y al Papa hablando en una mezcla de inglés, italiano y malayalam. Se saludaron, intercambiaron intenciones de oración y el Pontífice elogió a la abuela por la forma en que había educado a su nieto.

Cuando le dijeron al Papa que rezaban por él, Francisco bromeó: «Lo necesito, lo necesito… ¡este trabajo es una locura!».

«Después de la llamada, mi madre no paraba de repetir que era una gran bendición haber hablado con el Papa», dijo el padre Kallukalam a The Times of India.

El Papa Francisco es conocido por tender la mano y llamar por teléfono a personas que atraviesan alguna dificultad. Por ejemplo, llamó a una madre que perdió a su hijo durante la Jornada Mundial de la Juventud y a un obispo cuya diócesis se vio muy afectada por el COVID-19 al principio de la pandemia.