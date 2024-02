Yo comulgo, pero no me confieso. ¿Es correcto?

Una duda que cada vez es más común: ¿se puede comulgar sin confesarse? Aquí está la respuesta del obispo Stanislav Zore

Una duda que cada vez es más común, surge entre quienes no saben si pueden comulgar sin una confesión previa. De hecho, muchas personas se acercan a la comunión sin entender la riqueza de lo que están recibiendo. Para conocer más sobre este interesante asunto, Mons. Stalisnav Zore, obispo de Liubliana, en Eslovenia, da una respuesta que Aleteia comparte en tres puntos:

El obispo comenta que todos los bautizados formamos parte del Cuerpo místico vivo de Cristo, la Iglesia, y debemos aceptar y vivir las enseñanzas de la Escritura y de la Tradición, tal como las enseña la Iglesia.

Además, añade que «esta pregunta abre una reflexión sobre el amor de Dios que permanece con nosotros en Cristo hasta el fin del mundo (cf.Mt 28, 20), y también sobre nuestra disponibilidad para aceptar su permanencia con nosotros. De la manera más gloriosa, pero no la única, Jesús permanece con nosotros en el Sacramento de la Sagrada Eucaristía».

Monseñor Zore precisa:

«Pero debemos recordar que sin la Eucaristía, en un sentido real, esta presencia de Jesús no existiría en absoluto», puntualiza el obispo de Liubliana. «La Eucaristía, en el verdadero y pleno sentido de la palabra, es la Santa Misa. La Sagrada Eucaristía ‘es fuente y culmen de toda la vida cristiana’, dice la Constitución dogmática sobre la Iglesia (LG 11)».

Por eso, destaca Monseñor Stalisnav, «la Santa Misa es un don inconmensurable de Dios, el mayor milagro, que se celebra día tras día con gran modestia en los altares de nuestras iglesias, con la mayor o menor participación del pueblo de Dios. Hoy hemos perdido en gran medida el sentido de la grandeza y de la riqueza del sacrificio de la Misa. Es cierto, sin embargo, que la plena participación en la Santa Misa significa también comulgar».

Jesús nos invita y nos recuerda:

«En verdad, en verdad les digo: si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes» (Jn 6, 53). «Si queremos responder a esta invitación, debemos prepararnos para un momento tan grande y santo (…) Quien tenga conciencia de algún pecado grande debe recibir el sacramento de la Reconciliación antes de acercarse a la Comunión».