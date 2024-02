La ira, el pecado que rompe tu relación con Dios

Saber controlar nuestra ira es vital para conservar sanas todas las relaciones porque, finalmente, a quien ofendemos es a Dios y podríamos también romper con Él

A veces, cuando las situaciones son adversas, es inevitable sentirnos contrariados con las personas que amamos; no todo el tiempo estaremos de buen humor. Hasta ahí, parece que no hay problema, el enojo es una emoción que todos podemos sentir y que surge, en ocasiones, sin que podamos controlarla.

Sin embargo, cuando nos sobrepasa y se transforma en ira, puede acarrear consecuencias indeseables, dañando incluso nuestras relaciones interpersonales, todo por no saber encauzarla.

Por eso, San Pablo recomienda:

Si se enojan, no se dejen arrastrar al pecado ni permitan que la noche los sorprenda enojados, dando así ocasión al demonio » (Ef 4, 26).

Heridas que no sanan

Esta emoción mal manejada puede llegar a convertirse en un pecado grave. Dice el Catecismo de la Iglesia católica:

Entendamos que una persona iracunda puede ofender profundamente a sus prójimos, aun sin tocarlos físicamente, porque la violencia se puede dar de hecho o de palabra, provocando heridas que quizá, nunca lleguen a sanar.

Una falta de amor

El Evangelio nos enseña que el amor a Dios se debe reflejar en los hermanos:

«Si alguien afirma: ‘Amo a Dios ‘, pero odia a su hermano es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve» (1 Jn 4, 20).