Una pareja decidió renovar la iglesia local para bautizar a su hijo

Una iglesia local en mal estado no es impedimento suficiente para que Jean-Louis y Marie-Lorraine den el sacramento de iniciación a su pequeño. Esta joven pareja decidió arreglar la iglesia abandonada de su pueblo y bautizar allí a su hijo que nacerá en marzo

Jean-Louis y su esposa Marie-Lorraine parecen haber tenido una idea, unas cuantas personas de buena voluntad y ya está. Esta pareja de treintañeros llevaba dos años viviendo en el pueblo de Messein (Francia) cuando decidieron tomar en sus manos el destino de la pequeña iglesia comunal de san Pedro y san Pablo.

Los daños en esta iglesia son dolorosos a la vista: la humedad se ha infiltrado por todas partes, los muros están decrépitos, los bancos mohosos, el campanario infestado de excrementos de paloma… Descuidada, apenas se utiliza ya, salvo para celebrar una Misa fúnebre cuando un alma abandona el pueblo.

Jean-Louis y Marie-Lorraine son católicos practicantes. Él es funcionario y ella enfermera. Viven a escasos metros del edificio y, a principios de enero, decidieron devolverle su antiguo esplendor a esta iglesia local.

La joven pareja se preparaba para dar la bienvenida a su primer hijo el 15 de febrero. Rápidamente se les ocurrió la idea de bautizar al niño en la iglesia renovada. «Nos entristeció mucho ver la casa de Dios abandonada», explica la pareja a Aleteia. «Decidimos ir a ver al párroco y al alcalde y pedirles permiso para realizar nosotros mismos unas pequeñas obras de mantenimiento.

La humedad, principal enemigo

La iniciativa fue acogida inmediatamente con satisfacción tanto por el alcalde como por los vecinos. «Ver a la población local implicarse en un proyecto como éste es bastante raro como para apreciarlo», admite el alcalde de la ciudad, Daniel Lagrange. «La iglesia no se utiliza desde hace unos diez años, y ya no tenemos muchos fieles. Es bueno que haya gente que quiera participar, y me alegro. Vamos a intentar convertir una iglesia moribunda en un lugar vivo», explica. Las autoridades locales financian todos los materiales necesarios para renovar el interior, como pintura, yeso y productos de limpieza.

Al final, hará falta algo más que una mano de pintura para devolver la vida a la iglesia. «Empezamos retirando cuatro metros cúbicos de excrementos de paloma del campanario. Hay que pintar las paredes y un carpintero se ocupa de los bancos para que puedan volver a utilizarse», explica Jean-Louis. Varios vecinos, la mayoría jubilados, ayudan desde el comienzo de las obras. Otros son amigos de la pareja, como Farid, un yesero, que está haciendo el enfoscado. «La estructura del tejado también está en un estado lamentable, así que primero tendremos que desparasitarlo», continúa.

«No sabemos mucho, la mayoría no somos artesanos, pero con un poco de buena voluntad, podemos hacer algo bueno», dice Jean-Louis.

Devolver la vida a la iglesia

«Estoy asombrado», dice el párroco de La Visitación, el padre Gérard Nduwimana. Creo que es una muestra de un gran espíritu de esperanza querer devolver la vida a esta iglesia». El 11 de mayo se celebrará una Misa para celebrar la finalización de las obras.

El alcalde de Messein quiere organizar una jornada de puertas abiertas tras el bautizo del recién nacido, previsto para el 9 de marzo. «También estoy pensando en otros usos que puedan ser compatibles», dice, «como conciertos con instrumentos musicales o coros».

Jean-Louis y Marie-Lorraine también miran al futuro. «Hemos recuperado las llaves, así que vamos a intentar abrir la iglesia más a menudo. La idea sería permitir el regreso de las Misas tempranas. Por el momento, nos concentramos en las obras, pero vamos a encontrar la manera de devolver realmente la vida a esta iglesia».