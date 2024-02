16 años de oraciones carmelitas llevaron a una conversión en el lecho de muerte

¿Cuánto tiempo debemos rezar y esperar la conversión de un ser querido? Las Carmelitas de Lisieux muestran el valor de perseverar en la oración y dejar el resto a Dios

A veces, en nuestra vida personal o en la sociedad en general, vemos personas que van espiritualmente a la deriva. Nos gustaría que descubrieran la alegría y la verdad de la fe, que les ayudaría tanto a ellos como a aquellos en quienes influyen. Rezamos por ellos, pero la conversión no parece estar más cerca que antes. ¿Hasta cuándo debemos persistir? Las Carmelitas de Lisieux pueden mostrarnos el camino.

Condenado por el Papa

En 1926, el movimiento político nacionalista y monárquico francés de extrema derecha Acción francesa fue condenado por la Iglesia Católica. Charles Maurras, su líder (ateo y antisemita), envió inmediatamente una carta al Papa Pío XI. En términos muy respetuosos con el Santo Padre, afirmaba la «elevada idea de la Iglesia» que compartían, en su opinión, todos los miembros de su movimiento, y el «dolor» que sentía por la inclusión de su revista en el Índice de publicaciones prohibidas. En efecto, se prohibió a los católicos leer la publicación diaria Acción francesa a riesgo de verse privados de los sacramentos y de los funerales religiosos.

Pío XI no respondió a esta larga carta. Esperaba algo más que un simple acto de respeto. Exige de los miembros católicos de Acción francesa una sumisión real a los principios de la fe. Confió una misión especial a la priora del Carmelo de Lisieux, la Madre Agnès de Jesús (nada menos que la hermana mayor de Santa Teresa de Lisieux). Pidió que el Carmelo de Lisieux «rezara todos los días» para que estos católicos rebeldes encontraran el camino de la obediencia.

La Madre Agnès de Jesús (Pauline Martin) tuvo la inspiración de que la solución del problema estaba en la conversión de Charles Maurras. Confió esta importante misión a Sor Magdalena de san José, cuya historia familiar estaba estrechamente vinculada a Maurras. La propia Madre Agnès mantuvo una correspondencia menos frecuente con el político, más centrada en el objetivo diplomático con Roma.

Una carta inesperada

El 15 de agosto de 1936, Sor Magdalena del convento carmelita de San José de Lisieux toma la pluma para escribir a Charles Maurras. En esta primera carta, que inauguró una correspondencia de varios cientos de páginas y 16 años, la monja hablaba de la profunda amistad entre su propia madre y Charles Maurras.

También le cuenta que su propia hermana, también carmelita en el monasterio de Lisieux, «se fue al cielo» el 15 de agosto de 1935, habiendo rezado toda su vida por la salvación del alma de Charles Maurras y por la adhesión sin reservas de su movimiento político a las directrices de la Iglesia Católica.

Charles Maurras respondió con gran emoción. Deseaba aclarar los malentendidos que había suscitado la condena de la Acción francesa por el Papa Pío XI. No sabía que el Carmelo desempeñaría un papel esencial en sus relaciones con el Vaticano…

De la batalla política a la espiritual

Comienza la batalla: política para Charles Maurras, que quiere que se levante rápidamente la condena de Acción francesa, y política -y sobre todo espiritual- para el Carmelo de Lisieux. Para la priora, Madre Agnès de Jesús, era necesario no solo trabajar por la paz entre el Vaticano y la Acción francesa, sino sobre todo por la salvación del alma de Maurras.

Otras hermanas se unieron también al esfuerzo espiritual por la conversión de Maurras con todo el ardor de las Carmelitas, hecho de oración y sacrificio constantes (el ofrecimiento de «pequeñas naderías», una práctica que Teresa de Lisieux había transmitido a sus hermanas). No se trataba solo de sus hermanas de religión, sino también de las hermanas de carne y hueso de Santa Teresa de Lisieux: Sor María del Sagrado Corazón (Marie) y Sor Genoveva de la Santa Faz (Céline).

En el transcurso de su correspondencia, Sor Madeleine de San José y Charles Maurras forjaron un profundo vínculo. Maurras sentía una gran admiración por las Carmelitas y una inmensa veneración por la que él llamaba «la pequeña santa real de las rosas» (Santa Teresa de Lisieux).

Llamó a la unión de las hermanas carmelitas para su conversión «el Consejo de Estado de los ángeles», expresión que abundaría en su correspondencia para expresar su afecto por las hermanas. Otros signos de su apego al Carmelo: hasta su muerte, llevó el escapulario del Monte Carmelo y una reliquia de primera clase de Santa Teresa de Lisieux contenida en un relicario en forma de reloj que le regaló la Madre Agnès de Jesús.

En busca de la luz

Más allá de su admiración por la Orden Carmelita, Charles Maurras escuchaba atentamente los consejos de «su Consejo de Estado» para acercarse al Santo Padre. En cierto modo, «obedecía» a Sor Magdalena de San José, escribiendo cartas al Santo Padre en ocasiones especiales, uniéndose a las novenas (¡aunque Maurras no era creyente!) o peregrinando a Lisieux.

Quiso ser perfectamente transparente con su corresponsal, reconociendo que seguía sin creer en Dios.

«No puedo decir que veo cuando no veo», o «sigo buscando la luz». «Tengo que confesar mi incertidumbre sobre la Verdad».

Sor Madeleine respondía: «Creer es empezar por no ver, pero confiar en alguien de quien tenemos razones para creer que ve más claramente y más lejos que nosotros (…) La fe no es una evidencia. No la presupone, ni excluye las sombras, las dudas de la mente, las vacilaciones intelectuales».

La Madre Agnès, por su parte, contaba al Santo Padre todas las «iniciativas» felices de Charles Maurras: una peregrinación a Lisieux, una Misa «a la que asistió muy dignamente» en el convento de las Carmelitas, o una cita de Historia de un alma que Maurras había hecho grabar en la espada de ceremonia que formaba parte de su uniforme como miembro del Instituto de Francia.

El Santo Padre respondía a veces directamente a la Madre Agnès, o a través de un alto funcionario de la Iglesia, como en este telegrama enviado por un cardenal: «El Santo Padre ha dicho: rezad… rezad… mucho por la conocida intención del Carmelo». Y las monjas carmelitas respondieron: «Todas rezamos por él cada día con el más profundo afecto y la firme esperanza de ser atendidas más allá de nuestros deseos».

«¡Viva el Carmelo!»

Tras una carta de sumisión a la autoridad papal por parte de los dirigentes de Acción francesa, el Papa Pío XII levantó finalmente la prohibición el 15 de julio de 1939. Charles Maurras escribió inmediatamente al convento carmelita de Lisieux: «¡Así que esta horrible pesadilla ha terminado, gracias a vosotros, gracias al coro angélico cuyo noble y constante pensamiento acostumbro a bendecir!». Otros grandes acontecimientos contribuyeron también a pasar página: la guerra, la ocupación alemana, el régimen de Vichy…

Después del levantamiento del Index, Charles Maurras continuó carteándose con Sor Madeleine, a pesar de las dificultades de comunicación durante la Ocupación. Terminó una de sus cartas de 1940 con un triple grito: «¡Viva Francia! ¡Viva el Carmelo! Viva la Iglesia romana». La fe de «sus ángeles» le atraía como un imán, pero seguía sin compartirla.

Oración final

¿Qué ocurrió entre aquellos años de duda, e incluso, según sus propias palabras, de «oscuridad», y su sincera conversión en el lecho de muerte, relatada por el sacerdote que le dio los últimos sacramentos?

Probablemente un «salto de fe», según la expresión del filósofo danés Kierkegaard, y podríamos añadir «de confianza», desde una perspectiva teresiana.

Charles Maurras, cada vez más sordo, pronunció estas misteriosas últimas palabras: «Por primera vez, oigo venir a alguien». Murió dos días después de la gran fiesta de todos los santos del Carmelo, el 16 de noviembre de 1952.

Charles Maurras se llevó consigo muchos secretos. La historia lo recuerda como un personaje eminentemente complejo, antisemita y xenófobo virulento. «Prisionero de sus odios», en palabras del periodista Nicolas Balique, también vivió en cierta medida, gracias al Carmelo, un camino de luz… «La esperanza no nos defrauda», dice el apóstol Pablo (Romanos 5,5). Unos días antes de su muerte, Charles Maurras escribió un magnífico poema titulado «Prière de la fin» (Oración final). He aquí los primeros versos:

Señor, duérmeme en tu paz segura

En los brazos de la Esperanza y del Amor.

