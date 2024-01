Un país no celebrará el Miércoles de Ceniza el mismo día que el resto

En Indonesia, las elecciones presidenciales tendrán lugar el miércoles 14 de febrero, Miércoles de Ceniza. Para que la minoría católica del país pueda acudir a los colegios electorales, que solo abren por la mañana, las autoridades religiosas han decidido cambiar el calendario litúrgico desplazando los oficios de este primer día de Cuaresma

Para las elecciones presidenciales que se celebran en Indonesia el miércoles 14 de febrero, se invita a los votantes a acudir a sus colegios electorales, que sólo están abiertos por la mañana, entre las 7 y las 13 horas. Durante estas horas, podrán celebrarse los oficios del Miércoles de Ceniza. Para que los fieles católicos no pierdan la oportunidad de participar en esta importante votación para la vida democrática del país, los obispos indonesios han tomado la decisión excepcional de cambiar el calendario litúrgico y trasladar el Miércoles de Ceniza a otro día de la semana.

Martes, jueves o domingo

Hay que decir que en este país de amplísima mayoría musulmana (casi el 87%) y 267 millones de habitantes, los cristianos solo representan alrededor del 10% de la población indonesia, y los católicos en torno al 3%, es decir, casi 9 millones de personas.

Por ello, los líderes eclesiásticos de este archipiélago del sudeste asiático y Oceanía consideran importante que su pequeña voz no se haga aún más pequeña si estos votantes católicos no acuden a las urnas el Miércoles de Ceniza. El cardenal Ignatius Suharyo, de Yakarta, ha declarado que «la decisión de no celebrar la Misa del Miércoles de Ceniza el miércoles por la mañana se basa principalmente en la prudencia pastoral, es decir, dejar a los católicos tiempo suficiente para llegar al colegio electoral y votar».

Según las diócesis, se han hecho varias propuestas. En algunas, los servicios de oración y ayuno se celebrarán la víspera, el martes. En la arquidiócesis de Yakarta, los fieles celebrarán el Miércoles de Ceniza al día siguiente, el jueves 15 de febrero. En la isla de Flores, de mayoría católica, las misiones situadas en zonas remotas estarán autorizadas a celebrar la liturgia del Miércoles de Ceniza el primer domingo de Cuaresma, el 19 de febrero. Así lo indicó el obispo de Ruteng, monseñor Siprianus Hormat, en una carta pastoral.

Deber ciudadano y deber cristiano

Estas elecciones presidenciales en Indonesia designarán un nuevo presidente, un nuevo vicepresidente y 711 miembros de la Asamblea Nacional. Un momento importante en la vida del país.

«Las elecciones generales y el Miércoles de Ceniza son importantes para nosotros como católicos e indonesios», dijo el obispo de Bandung, Antonius Subianto Bunjamin, que también es Presidente de la Conferencia Episcopal Indonesia.

«Tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestro deber cívico y nuestra llamada al arrepentimiento como cristianos. Y debemos vivir como 100 % católicos y 100 % indonesios», añadió.

A modo de recordatorio, en algunas partes del país, los cristianos tienen que pasar desapercibidos y las condiciones para la libertad religiosa «siguen siendo malas», según el último informe anual de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos.