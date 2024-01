Cómo saber si tu noviazgo es tóxico o pleno 

El noviazgo es la etapa en la que ambos pueden conocerse y perseverar hacia el llamado que Dios tiene para ambos, por ello, la Iglesia Católica recomienda vivir esta etapa de manera auténtica





«El noviazgo debe ser una ocasión de ahondar en el afecto y en el conocimiento mutuo. Y, como toda escuela de amor, ha de estar inspirado no por el afán de posesión, sino por el espíritu de entrega, de comprensión, de respeto, de delicadeza».

Estas son las palabras de san Josemaría Escrivá de Balaguer, invitando a los novios a hacer de esta etapa una de las mejores en nuestras vidas, pues el amor es una decisión y una entrega diaria, de tal forma que busques el bien de la otra persona, para que juntos puedan discernir el llamado que Dios les hace hacia el sacramento del matrimonio.

Seguro te preguntarás, ¿cómo se puede cultivar un amor auténtico en el noviazgo y qué características debe tener?

Por ello es importante que, si estás en una relación, puedas identificar con ayuda del Espíritu Santo los siguientes puntos y saber si esa persona busca tu bien y te ama auténticamente, es decir, de manera respetuosa y delicada.

En ocasiones podemos dejarnos llevar por la etapa del enamoramiento en donde las cualidades positivas de ambas personas se magnifican y se puede pasar por alto aspectos que son importantes para la relación y el futuro juntos.

Estos son los puntos que debes tener en cuenta:

1

Confianza vs. desconfianza



La confianza se empieza a construir desde un inicio. La relación debe ser el espacio en donde ambos puedan abrirse con el otro, mostrarse tal y como son, poder platicar de temas importantes, así como sentirse seguros a un lado del otro y procurar su bien.

La desconfianza, en cambio, es cuando hay dudas sobre la persona, mentiras o incluso «pruebas» para poder confiar, como mandar fotos o videos para saber en dónde estás o alejarte de tus amigos y familia.

2

Validación vs. no validación



Fizkes | Shutterstcok

Hay validación en el noviazgo cuando tu pareja te sabe escuchar activamente y valida el cómo te sientes, tus emociones y pensamientos.

Cuando no hay validación, no te escucha, dice que eres muy sensible, se refiere a ti de forma despectiva, pasando por alto tus sentimientos.

3

Delicadeza vs. Violencia



Como lo decía san Josemaría, el trato debe ser respetuoso y con delicadeza. Desde la manera en que te mira con ternura, su hablar cálido o sus muestras de cariño y nobleza hacia ti. En el caso de los hombres hay caballerosidad y un trato tierno por parte de la mujer.

Sin embargo, cuando no hay delicadeza tu pareja te grita para solucionar algún punto importante, te hace gestos inapropiados o, en casos extremos, llegan los los golpes.

4

Realza persona vs. saca lo peor de ti



fizkes | Shutterstock

Dice Fernanda Gómez, promotora de la Teología del cuerpo «en un noviazgo que es exitoso, hay un crecimiento personal y se desarrollan habilidades». Por lo que la otra persona buscará tu bien y te ayudará a ser virtuoso, mientras ambos crecen en la relación.

Por el contrario, un noviazgo que te hace sacar lo peor de ti, busca convencerte de hacer cosas con las que no estás de acuerdo o que te incomodan, que te arrastra a algún vicio, entre muchos otros ejemplos, no hay una relación sana.

5

Pureza vs. egoísmo



Si en tu noviazgo hay pureza de corazón, donde ambos buscan formarse para vivir la castidad y amarse verdaderamente, sabiendo el gran tesoro que es cada uno, es una buena señal.

Pero si en tu noviazgo hay presión por dejar de vivir la castidad, te ve como objeto o incluso solo busca obtener un beneficio de ti y no cuida de tu cuerpo, de tu alma y de tu corazón como un verdadero tesoro de Dios, es una señal de egoísmo.