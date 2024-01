Las 3 «íes» que nos pueden hacer pecar sin darnos cuenta

Alguien ingenuo es aquella persona a la que le falta malicia, es demasiado cándida y confiada. No podemos decir que peque, propiamente hablando, pues para cometer pecado se requiere de cierto grado de maldad porque se ofende a Dios con ese comportamiento. Sin embargo, es vulnerable y fácil de engañar, porque no desconfía de quien desea perderle.

El libro de Proverbios dice:

Las personas inocentes y bien intencionadas pueden ser objeto de abuso por parte de los más maleados, por ello hay que cuidar a los niños y personas que dependen de nosotros para evitarles un mal rato. Y quienes ya tienen edad suficiente, pero caen una y otra vez, deben aprender a defenderse para que nadie se aproveche ellos.

Un caso distinto es el indiferente. Aquél que, conociendo el mal, lo comete, a pesar de las advertencias. No puede tener disculpa. La indiferencia puede presentarse de muchos modos, pero siempre es hacia el amor de Dios y el prójimo. Quien no se conmueve con el sufrimiento ajeno o no le importa su destino final, no sabe lo que le espera. El Evangelio es claro:

«‘Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, y no me vistieron; enfermo y preso, y no me visitaron’. Estos, a su vez, le preguntarán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido?’ Y él les responderá: ‘Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo’. Estos irán al castigo eterno, y los justos a la Vida eterna».