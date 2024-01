El astrónomo jefe del Vaticano: «Mi astronomía ha enriquecido mi fe»

El Hno. Guy Consolmagno, SJ, es el director del Observatorio Vaticano (la "Specola"). En una entrevista habla de su trabajo y de lo que hace única a esta institución

«Un universo lleno de estrellas es lo suficientemente grande como para albergar cosas intangibles como la Verdad y la Belleza», afirma el director del Observatorio Vaticano (Specola), el jesuita estadounidense Guy Consolmagno, en una entrevista concedida a I.MEDIA. Para el Hermano Consolmagno, que comparte sus recuerdos más entrañables y las características únicas del Observatorio del pequeño Estado católico, contemplar las estrellas conduce naturalmente a «una inminente realización de Dios».

El hermano jesuita Guy Consolmagno, director del Observatorio Vaticano, habla sobre la Escuela de Verano del Observatorio Vaticano durante una entrevista con Aleteia en el observatorio de Albano, Italia, el 28 de junio de 2023. Antoine Mekary | ALETEIA

Por lo general, la gente piensa que el trabajo de un astrónomo que estudia las innumerables estrellas es misterioso y fascinante. ¿En qué consiste su trabajo como astrónomo jefe del Vaticano?

Hno. Guy Consolmagno, SJ: De hecho, mi día a día puede parecer bastante mundano y tedioso. Paso muy pocas horas de trabajo mirando las estrellas; la mayor parte del tiempo miro las pantallas de los ordenadores. De hecho, la mitad de los que trabajamos en el Specola somos teóricos que intentamos comprender lo que nos traen los observadores mediante detallados programas informáticos.

Incluso los que utilizamos el telescopio solo estamos en la montaña unas pocas semanas al año (no mirando por el telescopio, sino viendo imágenes generadas por ordenador a partir de las cámaras del telescopio). El resto de nuestro tiempo lo pasamos «reduciendo» los datos, es decir, eliminando defectos y artefactos y extrayendo de las imágenes la medida exacta de lo grandes o brillantes que son los objetos que observamos.

Sin embargo, lo que todos tenemos en común, teóricos y observadores, es que luego tenemos que redactar nuestros resultados en artículos que puedan presentarse en reuniones y publicarse en revistas. Y tenemos que seguir el trabajo de nuestros colegas. El verdadero trabajo, y la verdadera alegría de nuestro trabajo, consiste en compartir lo que descubrimos con el resto de la comunidad científica. Además, algunos de los que tenemos talento para hacerlo también nos dedicamos a comunicar esos resultados a los estudiantes o al público en general en forma de charlas y libros.

On Being CC

¿Hay alguna lección de vida que haya aprendido estudiando el universo?

La mayoría de nosotros -incluido yo mismo- tendemos a vivir en un mundo muy pequeño y plano, en el que yo soy el centro y los otros lugares importantes a mi alrededor son la nevera y mi cama. Pero estudiar el universo -incluso salir por la noche y mirar las estrellas, con el mismo asombro que cuando éramos niños- nos recuerda que el universo real es mucho más grande que eso. Un universo lleno de estrellas es lo bastante grande como para albergar cosas intangibles como la Verdad y la Belleza. Mirar hacia fuera, y hacia fuera, y hacia fuera, acaba por llevarte a preguntarte por qué existe todo eso; en palabras de Leibnitz: «¿Por qué hay algo en lugar de nada?». De tal contemplación uno es conducido naturalmente a una inminente realización de Dios.

¿Cuál es su recuerdo más preciado de su carrera como astrónomo?

Hay tantos momentos… buscar meteoritos en la Antártida, ver mi primer trabajo de estudiante citado en la popular revista de astronomía Sky and Telescope, la primera vez que vi la nebulosa Eta Carina desde Nueva Zelanda… Pero quizás un momento en particular fue cuando me di cuenta de repente de que una de mis teorías favoritas, una idea que escribí en un artículo en 1978 y que ha sido citada en la literatura científica durante décadas, ¡estaba (probablemente) equivocada! Me sentí como san Pablo en el camino de Damasco.

El escritor Isaac Asimov, también científico, observó en una ocasión que lo más emocionante que se puede oír en un laboratorio no es «¡hurra, lo he encontrado!», sino más bien «hmm… qué raro…». Darse cuenta de que el universo es más extraño de lo que pensábamos, no solo en general, sino de esta manera en particular, este caso concreto, que puedo explorar más a fondo con esta observación o ese cálculo, es abrir una puerta a todo un nuevo mundo de posibilidades. No hay nada más emocionante.

P. Guy Consolmagno. © ALESSIA GIULIANI/CPP

Usted es un astrónomo especial, siendo también jesuita. ¿Su fe y su astronomía se influyen mutuamente?

Ser jesuita ha cambiado ciertamente mi manera de hacer ciencia. Me recuerda que el objetivo de mi trabajo no es simplemente ganar dinero o fama, o «dejar en evidencia» a mis rivales en el campo. Más bien, lo hago por la alegría que me proporciona la astronomía, una alegría que reconozco como prueba de la presencia de Dios.

Del mismo modo, mi astronomía ha enriquecido mi fe; no es que la ciencia me dé la fe -en realidad, ya tenía fe antes de ser científico-, sino que la ciencia y la contemplación del universo me hacen comprender por qué necesito la fe. Solo la fe puede dar sentido y significado a la alegría y la belleza que encuentro cuando adquiero cierta comprensión del universo y de su funcionamiento.

¿Qué lugar ocupa el Observatorio Vaticano en la escena internacional?

Los miembros del Observatorio Vaticano desempeñan un papel muy importante en el mundo internacional de la astronomía. Por supuesto, somos buenos astrónomos que hemos estudiado en las mismas escuelas y asistimos a las mismas reuniones internacionales que nuestros colegas. En nuestros informes anuales se pueden encontrar centenares de trabajos de investigación que nuestros miembros publican cada año en revistas científicas; en prácticamente todos ellos colaboramos con científicos profanos de instituciones de todo el mundo.

Pero al estar en el Vaticano no competimos con nuestros colegas por la misma financiación gubernamental limitada, y el Vaticano nos anima a ayudar en la organización y administración de organizaciones y reuniones que otros científicos a menudo no tienen tiempo de hacer.

El Vaticano es miembro de la Unión Astronómica Internacional y nuestros astrónomos han sido elegidos para diversos cargos, como presidentes, vicepresidentes y secretarios de varias divisiones y comisiones. Por poner solo dos ejemplos, el padre Chris Corbally formó parte del comité que redactó la definición de planeta que otorgó a Plutón su nuevo estatus, y yo pertenezco al grupo de trabajo que da nombre a características como cráteres y valles en las superficies de los planetas. Además de la IAU, en 2006 fui elegido presidente de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica Americana y en 2025 presidente de la Sociedad Meteorológica.

También se nos pide a menudo que formemos parte de paneles o que seamos árbitros para juzgar las propuestas de nuestros colegas científicos que solicitan financiación para la investigación a la NASA, la ESA (Agencia Espacial Europea) y otras agencias nacionales de financiación espacial.

Una forma única de influir en la astronomía internacional es a través de nuestras escuelas de verano bienales. Desde 1986 hemos patrocinado reuniones de cuatro semanas de 25 estudiantes de todo el mundo para un estudio intensivo de algún aspecto de la astrofísica moderna con algunos de los mejores astrónomos del mundo (incluidos premios Nobel). Los estudiantes de las escuelas anteriores desempeñan ahora importantes funciones en la astronomía contemporánea.