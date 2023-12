El Papa Francisco quiere ser enterrado en Santa María la Mayor

En una entrevista con Valentina Alazraki, el Pontífice revelo que le gustaría ser enterrado en Santa Maria Maggiore, al igual que otros siete papas, el más reciente Clemente IX, que reinó de 1667 a 1669

«El lugar ya está preparado», revela el Papa Francisco sobre el tema de su futura tumba en Santa María la Mayor, en una entrevista con la vaticanista mexicana Valentina Alazraki, transmitida el 12 de diciembre de 2023 por el canal Noticieros Televisa, con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Hablando largo y tendido sobre su relación con la Virgen María, el Pontífice, que pronto cumplirá 87 años, no descarta renunciar a su cargo si su salud se deteriora y le obliga a reducir sus viajes. No obstante, afirma que tiene previsto viajar a Bélgica, Argentina y la Polinesia en 2024.

Aunque dice sentirse mejor, el Papa Francisco reconoce que 2023 ha sido un año difícil para él, y pide a los católicos que recen por su salud. «La vejez no llega sola», y «no se puede maquillar», insiste el Pontífice,quien sin embargo subraya la necesidad de «saber acoger los dones de la vejez».

Confesando que quería «simplificar» la liturgia de los funerales papales, reveló que deseaba ser enterrado en Santa María la Mayor, basílica situada en el centro de Roma. «El lugar ya está preparado», asegura, explicando que había hecho esta promesa a la Virgen María, con la que tiene «un vínculo muy grande». Esta revelación arroja nueva luz sobre sus 115 visitas a Santa Maria Maggiore durante su pontificado, para venerar el icono de la Salus Populi Romani antes y después de cada viaje. Su última visita fue el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, cuando el Papa depositó una Rosa de Oro ante el icono de María.

Andrii Lutsyk | Shutterstock

El Papa Francisco se aparta así de la tradición contemporánea de enterrar a los pontífices cerca de la tumba de San Pedro en el Vaticano, pero otros siete papas han sido enterrados en Santa Maria Maggiore, el más reciente Clemente IX, que reinó de 1667 a 1669.

El Papa Francisco dice que no ha pensado en dimitir este año, pero no descarta la idea de hacerlo más adelante. Recuerda haber admirado «el coraje de Benedicto cuando se dio cuenta de que no podía. Prefirió decir ‘basta'». «Le pido al Señor que diga ‘basta’, en un momento determinado, pero cuando Él quiera», insiste.

Sin descartar una renuncia, el Papa Francisco recordó que presentó una carta de renuncia al inicio de su pontificado al cardenal Tarcisio Bertone, entonces secretario de Estado de la Santa Sede, para que la Curia pudiera utilizarla en caso de un impedimento mayor y evitar una vacante demasiado larga en el poder pontificio.