El Papa Francisco cumple 54 años de sacerdocio

El 13 de diciembre de 2023 se cumplen 54 años de la ordenación sacerdotal del Papa Francisco





El 13 de diciembre de 1969 un joven jesuita fue ordenado sacerdote en Argentina; 54 años después ese joven está por cumplir 87 años y ahora es pastor de la Iglesia universal.

Jorge Mario Bergoglio fue ordenado sacerdote por el arzobispo Ramón José Castellano cuando tenía 32 años. Su vocación la encontró poco antes de los 17. El mismo narró este llamado vocacional en 2013:

“Tenía casi 17 años. Era el ‘Día del estudiante’, para nosotros el día de primavera —para vosotros aquí es el día de otoño. Antes de acudir a la fiesta, pasé por la parroquia a la que iba, encontré a un sacerdote a quien no conocía, y sentí la necesidad de confesarme. Ésta fue para mí una experiencia de encuentro: encontré a alguien que me esperaba. Pero no sé qué pasó, no lo recuerdo, no sé por qué estaba aquel sacerdote allí, a quien no conocía, por qué había sentido ese deseo de confesarme, pero la verdad es que alguien me esperaba. Me estaba esperando desde hacía tiempo.

Después de la confesión sentí que algo había cambiado. Yo no era el mismo. Había oído justamente como una voz, una llamada: estaba convencido de que tenía que ser sacerdote”.

18 de mayo de 2013, Vigilia de Pentecostés