(VIDEO) Citas bíblicas para el día de tu boda

La palabra de Dios es, siempre, una fuente de sabiduría que vale la pena consultar, sobre todo en días tan importantes como este

Los cristianos tenemos siempre presente a Dios en nuestras vidas; procuramos darle el espacio que merece, escucharlo y agradarlo con nuestras acciones. Y si el día de tu boda es uno de los más importantes que vivirás, ¿cómo podrías olvidarte de consultar su palabra?

En este video de Aleteia encontrarás algunas citas bíblicas que conviene conocer antes del gran día para acompañar el proceso de preparación espiritual que tendrás previo al sacramento.

Recuerda lo que la Palabra de Dios dice del amor:

«El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta».