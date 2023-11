¿En verdad el matrimonio es solo un contrato?

En estos tiempos en que muchos ya no quieren casarse, conviene saber qué beneficios trae consigo el sacramento del matrimonio a quienes lo reciben

En la actualidad, contraer matrimonio es una decisión que muchos jóvenes ya no contemplan o que aplazan lo más posible pues se ha demeritado la relación entre hombre y mujer, dando paso a otro tipo de relaciones que nada tienen que ver con el matrimonio instituido por Dios. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo:

«Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre».