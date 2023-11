Una novia ciega pidió que todos llevaran los ojos vendados

Esta novia pidió a sus invitados que vendaran sus ojos durante su boda. Así, todos "vieron" la boda igual que la novia, que es ciega desde los 17 años

La novia Lucy Edwards tiene 27 años. A finales de agosto se casó con su novio de toda la vida, Ollie Cave, pero como ella es ciega, la pareja inglesa tuvo una boda un poco diferente.

Ciega de ambos ojos desde los 17 años

Una rara enfermedad genética llamada incontinencia pigmentaria dejó a Lucy completamente ciega a los 17 años. Sus problemas empezaron cuando tenía cuatro años, cuando los médicos dijeron a sus padres que acabaría perdiendo la vista por completo.

A los 11 años quedó ciega del ojo derecho y a los 17 del izquierdo. Por aquel entonces, ella y Ollie no eran más que una pareja de novios. Lucy, que sabía lo que era vivir con una persona ciega, quiso poner fin a su relación y aliviar el tormento que le habría supuesto vivir con ella.

«Estaba realmente desesperada cuando pensaba en cómo sería mi vida. Pero Ollie me dijo: ‘Lucy, no voy a dejarte. Sé que no estarás triste por tu ceguera para siempre’. Fue entonces cuando me di cuenta de que él era el hombre con el que quería pasar mi vida».

Zajem zaslona | Instagram

Los invitados experimentaron el matrimonio con otros sentidos

Después de comprometerse en Tenerife en 2018, Lucy y Ollie se casaron en Londres este año. Al elegir su vestido de novia, Lucy sabía que quería un vestido con mucha textura para poder «verlo» con los dedos.

Encontró el vestido perfecto para ella en Eleganza, en Escocia, un precioso vestido de princesa hecho de muchas capas de tul, cosido con perlas, flores y lentejuelas destacadas. Eleganza le regaló el vestido a Lucy después de ver la cara que puso en cuanto se lo puso.

Al planear la boda, Lucy estaba preocupada por cómo saldría todo, ya que una boda es un acontecimiento en el que se viven tantas cosas a través de la vista, desde el vestido hasta el ramo, pasando por la decoración del salón de bodas…

«Me dolía el corazón de imaginar cómo todo el mundo me estaría mirando emocionado y sonriendo, pero yo no sería capaz de verlo».