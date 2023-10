En esta entrevista, el director del Secretariado Diocesano de Migraciones, David Melián, aseguró que "fortificando Europa no se soluciona esta situación"





El fenómeno de la migración sigue creciendo: más de mil 200 inmigrantes llegaron a Canarias este fin de semana en embarcaciones precarias, como un cayuco en el que se hacinaban más de 320 personas.

El aumento de este tipo de llegadas en los últimos días responde a razones meteorológicas, explica el responsable de migraciones en la diócesis de Canarias, el abogado David Melián Castellano. Y detalla la organizada respuesta que está ofreciendo la Iglesia católica.

¿Qué está pasando en los últimos días en Canarias?

En realidad lo que estamos viviendo estos días no es algo masivo. Este fin de semana han llegado más de mil 200 personas, pero eso, en relación con la cantidad de personas que llegan a través del aeropuerto, es absolutamente insignificante. Sin embargo, es cierto que el hecho de que lleguen a una isla como El Hierro, que tiene 11 mil habitantes -reales en torno a 8 mil- tensiona la ayuda humanitaria.

¿Existe alguna razón especial de la llegada de estas personas en los últimos días?

Responde a la calma del mar. Aunque el domingo la situación se complicó un poco y tuvimos un aviso amarillo de la agencia estatal de meteorología por fuerte oleaje, en general, octubre y noviembre en Canarias son meses de mucha calma, con poco oleaje, y coincide con un aumento de llegadas.

¿Cómo está respondiendo la Iglesia?

Está respondiendo según la Doctrina Social de la Iglesia, que trata a las personas de manera integral y digna teniendo en cuenta todas sus dimensiones: corporal, espiritual y emocional.

Desde el Secretariado Diocesano de Migraciones hacemos campañas de sensibilización. Impartimos formaciones preparadas para escuelas y comunidades cristianas en las que hablamos de algunas de las causas del fenómeno y de los derechos que tienen las personas cuando llegan.

Por otro lado, llevamos a cabo un proyecto llamado Corredores de hospitalidad, que es un trabajo en redes con otras diócesis de España, en donde se detectan ciertos perfiles vulnerables y las diócesis ofrecen plazas. Desde aquí se hacen las derivaciones para ofrecer una acogida y acompañamiento.

También tenemos la Mesa de migraciones, que une a todas las entidades eclesiales que trabajan con migrantes para dar una respuesta coordinada, y la Guía atlántica de hospitalidad, que es un trabajo impulsado por el dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral, entre las diócesis de Canarias, Ceuta y Melilla -que pertenecen a Cádiz y Málaga- y con las de África Occidental, para proporcionar información y acompañamiento tanto en el punto de origen como en el destino.

Tenemos también un equipo de sacerdotes que dan acompañamiento en los centros de internamiento y un equipo de abogados que ofrecen asesoramiento jurídico. Todo esto a nivel diocesano, pero también Caritas actúa, a nivel diocesano y parroquial. Así como las distintas órdenes religiosas que trabajan con personas migrantes en Canarias, que ¡son bastantes!

En Tenerife la Fundación Buen Samaritano, los salesianos y salesianas en Gran Canaria, jesuitas, claretianos, hermanas del Sagrado Corazón, oblatas, adoratrices que trabajan con mujeres víctimas de explotación…

Ellos tienen un contacto muy directo con la realidad, en ocasiones con mujeres en situación de vulnerabilidad, extutelados que quedan en situación de calle, personas que trabajan con población que ha estado interna en los CIES…

La Iglesia de manera callada está presente en todas las realidades del fenómeno migratorio en Canarias.

¿Cómo puede ayudar una persona preocupada por este problema?

Una forma sensata de ayudar es acudir a las entidades que ya están constituidas de distintas organizaciones.

El pueblo canario, hasta la fecha, es muy solidario y muchas personas se acercan directamente a los lugares donde se encuentra la gente y llevan comida, ropa, escuchan, acompañan; algunos han acogido migrantes en su casa.

Sin embargo, siempre es más recomendable hacerlo con una estructura, o a través de una organización, para que la persona pueda ser acompañada. No es fácil hacer frente de manera individual a las necesidades de los demás. Hay muchísimos mecanismos y organizaciones a las que acudir para canalizar esa asistencia e inquietud.

Y a un alto nivel, ¿qué respuesta política cree usted que ayudaría a afrontar la situación?

Hacia el norte de Europa están alejados de esta realidad que vivimos en Canarias, y poner de acuerdo en una política común a todos los países no es tarea sencilla. Yo no tengo la solución, pero el Papa ha apuntado en muchas ocasiones a la solidaridad en primer lugar.

A acoger al que llega sin miedo, teniendo en cuenta que es una persona como nosotros, con su historia, su dignidad de hijos de Dios. Y también, trabajar para que la gestión de la migración no sea tanto de fortificar Europa, aumentar el gasto en fronteras o externalizar la gestión de las fronteras, sino establecer vías para que puedan entrar, y ayudar a que las personas no tengan por qué emigrar.

Muchas veces emigran porque existen conflictos, porque no hay perspectivas de futuro, mercado laboral en sus países. Otras veces son voluntarias. Pero fortificando Europa no se soluciona esta situación. Hay que dar una acogida digna, promover vías regulares y seguras y promover que los países de origen puedan tener esas estructuras que permiten a la población desarrollarse.

¿Quiénes migran más?

Fundamentalmente hombres, pero en los últimos meses ha habido un incremento del número de mujeres y niños. Sin los datos en la mano, porque no los facilitan, sí percibimos que ha disminuido la edad de los niños. Antes solían ser mayoritariamente jóvenes, entre 15 y 18, pero ahora se aproximan más a los 8 o 10 años.

¿Qué política está aplicando España?

Hay que distinguir las competencias del gobierno estatal y las Comunidades Autónomas. La Comunidad Autónoma, en cuanto a gestión de flujos migratorios y personas que llegan a nuestras costas, solo tiene competencia respecto a la tutela de niños y niñas no acompañados. El resto son competencia del Estado.

La Comunidad Autónoma está haciendo unos esfuerzos enormes por establecer centros dignos para que estos niños puedan escolarizarse e integrarse como marca la ley. No es sencillo, porque una comunidad autónoma sola no puede gestionar cuatro mil niños bajo su tutela, a los que hay que añadir los niños que ya están en el sistema de protección. Sin embargo, se están poniendo todos los esfuerzos en dar una respuesta digna e inmediata.

Por parte del gobierno del Estado, se les recibe, se hace la reseña policial y son derivados a dispositivos de emergencia humanitaria y posteriormente a la península.

En Canarias tenemos un CIE pero no necesariamente van a ellos. Solo el domingo llegaron mil 200 personas y la capacidad del CIE es mucho menor. Es materialmente imposible. Esto me hace pensar en el momento en que llegaron tantos ucranianos a España huyendo de la guerra. La respuesta fue ejemplar. ¿Por qué no se está dando ahora la misma respuesta?