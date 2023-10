Peregrinación por la Malta medieval: el Itinerario De Mello

En artículos anteriores hemos explicado por qué la tradición sostiene que el primer obispo de las islas maltesas fue Publio. En resumen, cuando San Pablo naufragó frente a la costa noroccidental de Malta, de camino a su juicio en Roma, en el año 60 (como se relata en los Hechos), tuvo que pasar allí los innavegables meses de invierno. Fue durante esos tres meses cuando estableció las raíces del cristianismo maltés; Publio era entonces el gobernador en funciones de la Melita romana,y se convirtió en su obispo. Es decir, que el cristianismo en el archipiélago es tan antiguo como en cualquier otra región mencionada en el Nuevo Testamento: Éfeso, Jerusalén, Corinto o la propia Roma.

El capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles narra cómo Pablo curó al padre de Publio durante su estancia de tres meses en la isla. Lucas escribe:

Una vez a salvo en tierra, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos mostraron una amabilidad inusitada. Encendieron un fuego y nos acogieron a todos, porque llovía y hacía frío. Pablo recogió un montón de broza y, al ponerla en el fuego, una víbora, ahuyentada por el calor, se le prendió en la mano. Cuando los isleños vieron la víbora colgando de su mano, se dijeron unos a otros: «Este hombre debe de ser un asesino; pues aunque ha escapado del mar, la diosa Justicia no le ha permitido vivir». Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún mal. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente; pero después de esperar mucho tiempo y ver que no le ocurría nada extraño, cambiaron de opinión y dijeron que era un dios.

Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el principal funcionario de la isla. Nos acogió en su casa y nos mostró una generosa hospitalidad durante tres días. Su padre estaba enfermo en cama, aquejado de fiebre y disentería. Pablo entró a verle y, después de rezar, le impuso las manos y le curó. Cuando esto hubo sucedido, el resto de los enfermos de la isla acudieron y fueron curados. Nos honraron de muchas maneras; y cuando estuvimos listos para zarpar, nos proporcionaron las provisiones que necesitábamos.

Hch 28 1-10