Pro Pace Universali: una peregrinación maltesa por la paz

La Iglesia católica abarca un rico y diverso tapiz de tradiciones y expresiones espirituales, culturales y artísticas. También utiliza diversos tipos de espacios sagrados, que desempeñan papeles distintos dentro de su tradición. Entre estos espacios, las catedrales, basílicas, santuarios, parroquias, capillas y ermitas tienen un significado especial. Aunque todos ellos sirven como lugares de culto, difieren en cuanto a su finalidad, tamaño, jerarquía y función dentro de la Iglesia.

Una catedral es la iglesia principal de una diócesis, que es una división de la Iglesia dirigida por un obispo. Las catedrales suelen ser grandiosas en escala y diseño arquitectónico, reflejando la importancia de la sede del obispo y sirviendo como punto central de los principales actos litúrgicos. En una Catedral se encuentra la sede del obispo, la Sedia Vescovile. El obispo encabeza el camino de la comunidad cristiana local.

La tradición sostiene que el primer obispo de las islas Maltesas fue el romano Publio. Pablo naufragó frente a la costa noroccidental de Malta cuando se dirigía a Roma para ser juzgado en el año 60. Se vio obligado a pasar los meses de invierno en la isla. Fue durante esos tres meses cuando estableció las raíces del cristianismo maltés, siendo así el cristianismo en el archipiélago tan antiguo como en Éfeso, Jerusalén, Corinto y la propia Roma.

Publio era entonces el gobernador en funciones de la Melita romana. El capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles narra cómo Pablo curó al padre del gobernador durante su estancia de tres meses en la isla. Lucas escribe:

«Cuando estuvimos a salvo, nos enteramos de que la misma se llamaba Malta. Sus habitantes nos demostraron una cordialidad nada común y nos recibieron a todos alrededor de un gran fuego que habían encendido a causa de la lluvia y del frío. Pablo recogió unas ramas secas y las echó al fuego. El calor hizo salir una serpiente que se enroscó en su mano. Cuando los habitantes del lugar vieron el reptil enroscado en su mano, comenzaron a decir entre sí: ‘Este hombre es seguramente un asesino: se ha salvado del mar, y ahora la justicia divina no le permite sobrevivir ’. Pero él tiró la serpiente al fuego y no sufrió ningún mal. Ellos esperaban que se hinchara o cayera muerto. Después de un largo rato, viendo que no le pasaba nada, cambiaron de opinión y decían: ‘ Es un dios ’.

Había en los alrededores una propiedad perteneciente al principal de la isla, llamado Publio. Este nos recibió y nos brindó cordial hospitalidad durante tres días. El padre de Publio estaba en cama con fiebre y disentería. Pablo fue a verlo, oró, le impuso las manos y lo curó. A raíz de esto, se presentaron los otros enfermos de la isla y fueron curados. Nos colmaron luego de toda clase de atenciones y cuando nos embarcamos, nos proveyeron de lo necesario».

Hechos 28, 1-10