El Papa pide a Europa redescubrir su «pasión y entusiasmo»

Durante su audiencia, el Papa Francisco pidió que "se devuelva la esperanza a nuestras sociedades europeas, especialmente a las generaciones más jóvenes"

El Mediterráneo debe redescubrir su vocación de «laboratorio de civilización y de paz» y transmitir a Europa un mensaje de esperanza y de fraternidad, declaró el Papa Francisco en la audiencia general del 27 de septiembre de 2023. Ante los peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco reflexionó sobre su reciente visita a Marsella los días 22 y 23 de septiembre, donde concluyó los Encuentros Mediterráneos subrayando el valor de la fraternidad con los migrantes.

«El mar Mediterráneo es lo que más se opone al choque de civilizaciones, a la guerra y al tráfico de seres humanos», remachó el Papa Francisco, recordando que los Encuentros de Marsella eran una continuación de los eventos organizados en Bari en 2020 y en Florencia en 2022. «El Mediterráneo une África, Asia y Europa; Norte y Sur, Este y Oeste; pueblos y culturas, pueblos y lenguas, filosofías y religiones», explicó Francisco, explicando que debe convertirse en «un lugar de encuentro y no de confrontación, de vida y no de muerte».

El evento de Marsella brindó la oportunidad de mirar los desafíos del Mediterráneo de una manera que no es «ni ideológica, ni estratégica, ni políticamente correcta, ni instrumental», sino «simplemente humana» y fuente de fraternidad y esperanza, recordó el pontífice de 86 años. «Esta esperanza no puede ni debe desvanecerse», sino que debe traducirse en acciones concretas, lo que significa «trabajar para que las personas, con toda dignidad, puedan elegir emigrar o no emigrar», explicó el Papa, retomando el tema de la reciente Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado.

También ha dado las gracias al presidente francés, Emmanuel Macron, «cuya presencia ha testimoniado la atención de toda Francia por el acontecimiento de Marsella», ha subrayado, a pesar de que la presencia del jefe del Estado en la misa en el Estadio Vélodrome ha suscitado las críticas de la oposición.

«Que Nuestra Señora, a la que los marselleses veneran bajo el nombre de Notre-Dame de la Garde, acompañe a los pueblos del Mediterráneo en su camino, para que esta región llegue a ser lo que siempre ha estado llamada a ser: un mosaico de civilización y esperanza», concluyó Francisco.

Esperanza, pasión y enusiasmo

El Papa Francisco también pidió que «se devuelva la esperanza a nuestras sociedades europeas, especialmente a las generaciones más jóvenes». «Nuestras sociedades, enfermas de individualismo, consumismo y evasión vacía, necesitan abrirse, oxigenar sus almas y sus mentes para que puedan leer la crisis como una oportunidad y afrontarla positivamente», remachó Francisco.

«Europa necesita redescubrir su pasión y entusiasmo», insistió Francisco, señalando que había encontrado estas cualidades en Marsella, «en su pastor, el cardenal Aveline, en los sacerdotes y personas consagradas, en los fieles laicos comprometidos con la caridad y la educación, en el pueblo de Dios que mostró un gran calor durante la misa en el Stade Vélodrome», recordó.