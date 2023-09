Oración de bendición para dar la bienvenida al otoño

En familia o en el catecismo, esta oración de bendición nos permite acoger el otoño -que comienza el 23 de septiembre- como un regalo de Dios.

La Iglesia católica trabaja siempre para el bien de sus fieles pensando en su carácter universal, por lo que el Servicio Nacional de Pastoral Litúrgica y Sacramental (SNPLS) de la Conferencia Episcopal de Francia, ofrece bendiciones para dar la bienvenida a cada temporada.

“Las bendiciones que pronunciamos son la manifestación de la bendición inicial de Dios sobre la humanidad: Él nos ha bendecido y llenado de las bendiciones del Espíritu, en el cielo, en Cristo (Efesios 1,3), por eso a cambio, nosotros le bendecimos: ¡Bendito sea Dios! », especifica el Servicio Pastoral.

Se trata, a través de estas bendiciones, de dar gracias a Dios por el don del ciclo de las estaciones, abriéndose al camino espiritual que de él resulta. Bendiciones para implementar en familia, en parroquias, con niños de catequesis… Una hermosa manera de reconectarnos con la creación. El SNPLS invita, según las estaciones y el lugar donde se vive, a trasladarse a la naturaleza o a traer a casa algunos elementos de la naturaleza relacionados con la estación (ramas, hojas, bayas silvestres, setas, piedras, líquenes, espigas, frutos silvestres, flores) y colocarlas en el lugar reservado para la oración.

La oración de bendición que se propone a continuación puede complementarse con cantos e intenciones de oración.

Bendición para dar la bienvenida al otoño

1 INTRODUCCIÓN

Las estaciones van y vienen,

pero siempre nos reunimos

en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

R/ Amén.

El campo se engalana de oro y fuego. Ante el resplandor de la naturaleza que preludia el torbellino de las hojas llevadas por el viento, admiramos maravillados la creación de Dios. La imaginación divina se presenta a nuestros ojos en una multitud de efectos que las palabras de alabanza y acción de gracias llevan a nuestros labios.

2 PALABRA DE DIOS

Recordaré las obras del Señor. Contaré lo que he visto: por su palabra ha hecho el Señor sus obras, y por su bendición las ha decretado. Como el sol lo ilumina todo, así la gloria del Señor brilla en todas sus obras. No se le ha escapado ningún pensamiento, no se le ha ocultado ninguna palabra.

Él organizó las obras maestras de su sabiduría, Él que existe desde siempre y para siempre; nada se añadió ni se quitó: no necesitó asesor. ¡Qué atractivas son todas sus obras, hasta la más pequeña chispa que pueda verse! ¿Quién podría contentarse con contemplar su gloria?

Del libro del Eclesiástico (42, 15-16.20-22.25b)

3 ORACIÓN DE BENDICIÓN